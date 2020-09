Frente a las críticas de Losada, la empresaria gastronómica aseguró que nunca se le prohibió a la gente trabajar. Fuente: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 11:45

En la noche de este jueves, en Intratables tuvo lugar un cruce entre Ernestina Pais y Carolina Losada sobre las nuevas flexibilizaciones de la cuarentena, que ya está por cumplir seis meses dentro del territorio nacional.

"Tuvimos compañeros de laburo que la pasaron muy mal por Covid, ¿dónde vos creés que en medio de una pandemia no te dejaron ir a laburar?", cuestionó Pais a Losada. "Cuando me dicen que hay una cuarentena y no puedo salir", le respondió, enojada, su colega.

"¿A dónde querés ir a laburar, Caro?", preguntó la empresaria gastronómica. "La mayoría de la gente no trabajó en estos seis meses", continuó Losada. "A ver, ¿dónde decís que no dejan trabajar a la gente?", le repreguntó Pais. "¡No dejan trabajar a la gente! Por ejemplo, una producción fotográfica. Mi marido es fotógrafo y eso me afecta", respondió la periodista.

La discusión siguió y Losada puso el ejemplo de la misma Ernestina: "No puedo creer que vos, que recién ahora estás viendo cómo volver a trabajar, vengas con esto". Del otro lado, Pais, que es propietaria de un restaurante, sostuvo: "Pero estamos en una situación de pandemia, Caro", y agregó: "Para mí, las medidas sanitarias fueron importantísimas". "Si, nos fue bárbaro", cerró, con ironía, Losada.