Intratables: el comentario de Diego Brancatelli que indignó a sus compañeros

Una pregunta del periodista oficialista ofuscó a otros integrantes del panel de Intratables Crédito: América

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 15:17

Los periodistas del panel de Intratables (América) discutieron anoche sobre los resultados de la cuarentena y la cifra de contagiosque, en el día de ayer, alcanzó los 5939 casos. Ante la posibilidad de una saturación del sistema de salud en agosto, Diego Brancatelli realizó una pregunta que no cayó muy bien en algunos de sus compañeros.

"A mi me parte el alma el peluquero que mañana recién vuelve a trabajar y se bancó cuatro meses [sin trabajar]. No estoy preocupado por nosotros, que no damos más psicológicamente porque queremos salir a tomar mate", comentó Paulo Vilouta. "Sé que sos el único que no se va a ofender: ¿cuánto vale la vida de un familiar tuyo? ¿Le ponés un precio?", le preguntó Brancatelli. "No, no tiene precio", contestó Vilouta. "Bueno, entonces la economía no se discute", sentenció Brancatelli.

"No, no, esa chicana, Diego. A esta altura no lo puedo creer. Cuidar la vida no es solo cuidar que no te venga el coronavirus. Cuidar la vida también es cuidar la economía porque hay gente que se está muriendo de hambre y le bajan las defensas. Hay gente que está comiendo o nada, o mal. Eso también es importante", le reprochó Carolina Losada.

"Ahí está la asistencia del Estado, está el acompañamiento. Hay diferentes herramientas que podemos reclamar para que lleguen", argumentó el periodista oficialista. "Están bien pero no alcanzan, Diego", reclamó Claudio Savoia.

"Hay que discutir para que alcance. Yo no le pongo valor a mi familia, sino a la salud", continuó Brancatelli. "Pero vos salís todos los días y tenés un sueldo, Diego. Volvemos a lo misma discusión del principio", comentó Losada.