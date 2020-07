La empresaria realizó un comentario que llamó la atención de los periodistas. Fuente: Instagram Crédito: Instagram

El AMBA ya está transitando su primera semana de cuarentena estricta para regular los números de contagios y así evitar el colapso del sistema sanitario . En Intratables , se encargaron de analizar si estas métricas efectivamente disminuyeron con la decisión del Gobierno y, en este marco, Ernestina Pais deslizó un comentario que llamó la atención de sus compañeros.

"Antes de la pandemia miren GBA, tenía 57% de movimiento del transporte público, y ahora aumentó en junio a 63%. ¿Por qué el porcentual? Porque esto es changas. Acá está. Este es el tema económico social imposible de manejar en el GBA ", comentó el conductor Fabián Doman . "Aumentó porcentualmente el uso del transporte público más en el GBA que dentro de CABA. ¿Se entiende dónde estamos varados? Esta es la historia", continuó Doman.

"Acá hay otra discusión que se vuelve a dar y que es algo recurrente en nuestra Argentina de los últimos 40 años, que es el pobre contra el pobre ", comentó Ernestina. "Dice '¿por qué yo que tengo la changa y trato de ir por derecha, aunque viole la cuarentena lo hago con la changa, y el otro va me pone un chumbo me intenta afanar y viola la cuarentena también'. ¿Por qué hay gente que en la necesidad busca una forma que no es la violenta y por qué hay alguien que lo hace de forma violenta?", agregó la empresaria.

"Porque el delito y la pobreza no están necesariamente vinculados ", le contestó Claudio Savoia . "No están vinculados necesariamente", agregó Doman mirando a Pais. "Este es un delirio", concluyó Savoia.