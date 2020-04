La actriz habló de la decisión que tomó junto al exgobernador Juan Manuel Urtubey de no subirse al último avión de repatriación Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de abril de 2020 • 11:16

Isabel Macedo , Juan Manuel Urtubey y la hija de ambos, que se llama igual que ella, quedaron en España cuando comenzó la pandemia de coronavirus . Allí residen los tres desde enero de este año, cuando la familia tomó la decisión de mudarse para que Urtubey pudiera dar clases en una universidad española. Los tres, sin embargo, tuvieron una oportunidad de subirse a un vuelo de repatriación para volver a Argentina, pero eligieron no hacerlo. Ahora, la actriz explicó las razones.

En una entrevista, Macedo explicó que la pareja quedó conmocionada por las restricciones que empezó a poner España en la circulación y la situación les resultó aterradora. Ambos llegaron a Europa en enero, y, desde entonces, el número de contagiados y de decesos por el covid-19 no paró de crecer. "Todo comenzaba a ser devastador", le dijo la esposa del exgobernador salteño a la revista Gente .

Además, la pareja quedó anonada con el impacto que tuvo la situación en el sistema sanitario español. "Debían decidir qué vidas tratarían de salvar", resaltó. "Se escuchaba que entre una persona de cuarenta años y una de ochenta, la prioridad era para quien 'tiene toda la vida por delante'. El corazón se te parte. Es impresionante decirlo, pero mucho más vivirlo", añadió.

Luego de contar el marco en el que tomaron la decisión de no hacer uso de los vuelos para repatriarse, la actriz explicó los motivos de la decisión. "Nosotros teníamos pasaje de vuelta, pero ese vuelo fue cancelado. Entonces compramos uno nuevo en otra aerolínea, y ese vuelo también se canceló. La tercera compra y cancelación ya sonaba a estafa. ¡Lloré tanto! Sentí bronca, angustia. La sensación fue desesperante", manifestó. "Cuando comenzaron los vuelos, teníamos exactamente las mismas ganas que los miles de varados en el mundo de estar en nuestro país, en nuestra propia casa. Pero dijimos: 'Aquí estamos en un departamento, sanos y juntos, que es lo que más importa'. Y decidimos darles prioridad a las personas varadas en situaciones realmente difíciles. No hubiese soportado saber que porque nosotros viajábamos alguien quedaba aquí, tal vez sobreviviendo en un galpón, o quién sabe dónde.", puntualizó.

La mudanza a Europa

En enero de este año Urtubey decidió mudarse a España junto a su esposa Isabel Macedo y la hija de ambos, Isabelita. Allí vivirán durante los próximos cuatro meses ya que el excandidato a vicepresidente por Consenso Federal dará clases en una reconocida universidad.

Según publicó La Gaceta de Salta, Urtubey se alejará por un tiempo de la política, tras doce años de gobernación, y ya está instalado en Sevilla , donde será profesor en la Universidad de Loyola Andalucía.

Por su parte, la actriz publicó en su cuenta de Instagram imágenes de las últimas vacaciones familiares en la Argentina, comparándola con su nueva vida en el viejo continente. "Fotos que voy encontrando (de cuando teníamos calor), no entienden el frío que hace acá. Pero estamos bien. Listos para arrancar esta nueva etapa de nuestras vidas con TODO", escribió.

Además, prometió compartir para sus dos millones de seguidores, amigas, e incluso su madre, todo desde la red social: "Voy a empezar a subir más fotos, porque Lizzie me pregunta todo el tiempo dónde estamos y qué hacemos... y yo no quiero usar tanto el teléfono porque necesito ver todo lo que pasa y no perderme ni una sola cara de la beba... Así que decidí mostrarle por acá. A ella. A mis amigas. Y a ustedes (por supuesto). Vamos a ver si me sale".