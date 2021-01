La actriz turca Isabella Damla Güvenilir, conocida por su rol protagónico en Elif, habló con Verónica Lozano sobre su vida en Estambul y el éxito de la telenovela

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 10:05

La actriz Isabella Damla Güvenilir, conocida por su rol protagónico en Elif, habló con Verónica Lozano en su ciclo Cortá por Lozano y se refirió al éxito de la popular telenovela. Además, la niña de 12 años contó cómo es su vida y cómo se vive la pandemia en la ciudad en Estambul, donde reside actualmente.

Elif es una serie turca que se emitió por primera vez en 2014. Centrado en la vida de Elif y los dramas de su familia, tiene más de 1000 episodios y llegó a la pantalla de 52 países. Güvenilir, que tenía apenas cinco años cuando grabó la serie, ahora reveló cómo vive el arrollador éxito de su trabajo.

En una simpática entrevista, la niña intentóhablar español para conversar con Lozano. "Desde que soy muy chica me gusta el español", manifestó. "Por eso ser vista en Argentina es un honor". Durante la charla, la actriz habló sobre cómo pasa sus días en Estambul en plena pandemia por coronavirus: toca el piano, baila y graba videos en TikTok en sus ratos libres. También se expresó sobre las diferencias entre ella y su personaje: "Ella siempre está llorando, pero en la vida real yo no soy de llorar", explicó.

La actriz infantil que interpreta a Elif, la exitosa serie emitida por Telefe, explica: "Ella siempre está llorando, pero en la vida real yo no soy de llorar" Crédito: Telefe

"Los chicos tienen permitido salir desde las doce a las cuatro de la tarde y todas las clases son online", explicó sobre la forma que tomó la cuarentena en Turquía. "A pesar de eso, a mí me está yendo muy bien en la escuela y les aconsejo a los chicos que sigan en la escuela aunque las clases sean virtuales y todo sea más difícil", señaló.

Respecto al suceso de Elif, Güvenilir dijo: "La serie fue vendida a 52 países. Hay muchos lugares a los que vamos de vacaciones donde la gente me reconoce y me pide fotos". Y concluyó: "La gente no solo es fanática, siento que me quieren y que estoy rodeada de una gran familia que me da amor".