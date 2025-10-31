Ivana Figueiras rompió el silencio y dijo qué la enamoró de Cvitanich

La noticia de la separación de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli después de 14 años de relación sorprendió a todos. La pareja, que parecía consolidada, anunció su ruptura a comienzos de este año, y poco después empezaron los rumores de un nuevo romance del exfutbolista con Ivana Figueiras. Desde entonces, el vínculo entre ambos fue tema de conversación en los medios y en redes sociales, sobre todo por la cercanía temporal entre la separación y la confirmación del nuevo amor.

En su momento, Cvitanich aclaró que su relación con Figueiras comenzó “cuando ya llevaba ocho meses separado” de Chechu, aunque la periodista no coincidió del todo con esa versión. Sin embargo, más allá de las especulaciones, lo cierto es que la pareja decidió no esconderse más y hoy se muestra cada vez más unida.

La foto con la que Cvitanich blanqueó en redes su romance con Ivana Figueiras (Foto: Instagram @daricvitaok)

Ahora, a un mes de haber blanqueado la relación, Ivana rompió el silencio y habló por primera vez sobre su historia con Darío. En diálogo con Intrusos (América TV), la modelo se mostró serena y feliz. “La verdad, estoy muy contenta con mi vida y muy feliz”, expresó con una sonrisa. Cuando la notera le preguntó cómo conoció al exjugador, Figueiras respondió sin vueltas: “Nos conocimos por amigos en común”. Y agregó entre risas: “Es muy obvio cómo me conquistó. ¡Es hermoso! ¿Viste lo que es? Es muy bueno, muy amoroso”.

Si bien muchos medios ya hablan abiertamente de un noviazgo, Ivana prefirió ser cautelosa y aclaró que el vínculo todavía está en una etapa inicial: “No sé si la palabra sea ‘noviazgo’, pero todo re bien. Muy bien y muy feliz”. Acostumbrada a la exposición mediática, Figueiras reconoció que no siempre le resulta fácil que su vida privada vuelva a estar en el centro de la atención. “Viste que yo tuve mis épocas muy expuesta, siempre por cosas externas. Debe haber algo ahí que lo tendré que hablar con la psicóloga”, bromeó.

Ivana Figueiras fue apuntada como la tercera en discordia en la relación de Darío Cvitanich y "Chechu" Bonelli

Sobre los rumores de infidelidad y los comentarios que circularon tras la ruptura de Cvitanich y Bonelli, aclaró: “Siempre molesta que te ubiquen como la tercera en discordia, pero cuando una está tranquila con una misma, no te afecta tanto. Sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya. No quiero meterme en ningún lío y no tengo nada en contra de nadie”.

Quién es Ivana Figueiras, la modelo que conquistó a Cvitanich

Ivana Figueiras es hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Entre 2012 y 2014, la modelo mantuvo una relación con Sebastián Ortega, luego de que él se separara de Guillermina Valdes. Durante ese tiempo llegaron a comprometerse y hasta fijaron fecha para su casamiento. Sin embargo, atravesaron momentos difíciles, como la pérdida de un embarazo poco tiempo después de la noticia, y varias rupturas intermedias, hasta que la separación definitiva puso fin a la relación.

Según reveló Yanina Latorre en SQP (América Tv), la relación entre Figueiras y Cvitanich habría comenzado hace aproximadamente un mes, aunque aún no se trataría de un noviazgo formal. Asimismo, se sabe que el vínculo surgió gracias a amigos en común. “Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa. Estaba de novia desde hacía unos años; tenían como un plan en conjunto, estaban construyendo una casa en Pacheco Golf. Se terminaron separando y parece que él se quedó viviendo ahí. Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón y como las amigas la veían muy triste, le presentaron a Cvitanich”, relató.