Quién es Ivana Figueiras, la modelo que habría conquistado a Darío Cvitanich tras su separación de Chechu Bonelli

A mediados de mayo salió a la luz la separación de Cecilia “Chechu” Bonelli y Darío Cvitanich, luego de 14 años juntos y tres hijas en común. Según se supo, fue el exfutbolista quien decidió poner fin al matrimonio y dejar la casa familiar en Nordelta. Ahora, a pocos meses de aquella noticia, en las últimas horas trascendió que habría iniciado un nuevo romance con una modelo que en el pasado mantuvo una relación muy mediática con una reconocida figura del espectáculo, lo que despertó gran curiosidad sobre su identidad.

Se trata de Ivana Figueiras, hija del empresario Marcelo Figueiras. Según reveló este lunes Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), sería ella la mujer con la que Darío Cvitanich estaría comenzando una nueva historia de amor.

Según Yanina Latorre, el vínculo entre Cvitanich y Figueiras comenzó hace un mes (Foto: Instagram @figueirasivana)

Entre 2012 y 2014, Ivana mantuvo una relación con Sebastián Ortega, luego de que él se separara de Guillermina Valdes. Durante ese tiempo llegaron a comprometerse y hasta fijaron fecha para su casamiento. Sin embargo, atravesaron momentos difíciles, como la pérdida de un embarazo poco tiempo después de la noticia, y varias rupturas intermedias, hasta que la separación definitiva puso fin a la relación.

Sebastián Ortega e Ivana Figueiras tuvieron una relación entre 2012 y 2014 Archivo / ¡Hola!

Según Latorre, la relación entre Figueiras y Cvitanich habría comenzado hace aproximadamente un mes, aunque aún no se trataría de un noviazgo formal. Asimismo, se sabe que el vínculo surgió gracias a amigos en común. “Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa. Estaba de novia desde hacía unos años; tenían como un plan en conjunto, estaban construyendo una casa en Pacheco Golf. Se terminaron separando y parece que él se quedó viviendo ahí. Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón y como las amigas la veían muy triste, le presentaron a Cvitanich”, relató. Además, señaló que el exfutbolista ya habría conocido a la madre y a las hermanas de la modelo, aunque todavía no se habrían presentado a las hijas de él.

Qué se sabe sobre Ivana Figueiras, la supuesta nueva conquista de Cvitanich

Ella es modelo e hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond

Figueiras, reconocida por su trabajo como modelo y por su faceta como empresaria, logró consolidar un nombre propio dentro del mundo de la moda y los negocios. Hija del empresario Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, comenzó su camino en el modelaje desde muy joven, participando en campañas para marcas reconocidas y en destacados desfiles dentro del país. Con el tiempo decidió diversificar su carrera y, en 2017, lanzó Pompavana, su propia marca de lencería y trajes de baño, buscando combinar diseño, sensualidad y confort, y logrando así posicionarse en un nicho exclusivo del mercado.

Además de su carrera como modelo, en 2017 lanzó Pompavana, su marca de lencería y trajes de baño

En lo personal, Ivana supo mantener un perfil discreto, aunque no ajeno a la atención mediática, especialmente por romances que captaron el interés público, como el que mantuvo con Sebastián Ortega. Madre de dos hijas, reparte su tiempo entre su familia y la dirección de su emprendimiento, logrando un equilibrio entre la vida privada y su crecimiento profesional. Sin lugar a dudas, su estilo personal, siempre cuidado y distinguido, la consolidó como una figura destacada tanto dentro como fuera de las pasarelas.

Hoy, su vida sentimental vuelve a ser tema de conversación tras los rumores sobre su vínculo con Darío Cvitanich. Aunque mantiene cierto resguardo sobre su intimidad, cada nuevo paso en este terreno acapara miradas y despierta interés en el ambiente del espectáculo.