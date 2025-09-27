Darío Cvitanich compartió la primera foto con Ivana Figueiras tras su escandalosa separación de Chechu Bonelli

A mediados de mayo salió a la luz que Cecilia ‘Chechu’ Bonelli y Darío Cvitanich terminaron su relación después de 14 años. Según trascendió, fue él quien tomó la decisión de ponerle punto final al matrimonio y abandonó la casa familiar que compartían en Nordelta junto a sus tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. “Ella sigue muy enamorada, pero él no tanto”, sostuvo Pepe Ochoa en LAM (América TV). Tras la escandalosa ruptura, la modelo prefirió no hablar, aunque cuando le preguntaron por qué elegía el silencio, dijo: “Porque me hace más mujer”. El futbolista, en tanto, rehizo su vida y volvió a encontrar el amor de la mano de Ivana Figueiras. Tras haber confirmado el nuevo romance, decidió compartir la primera foto junto a su novia.

El viernes 26 de septiembre, el exjugador de Boca Juniors compartió en sus historias de Instagram la primera imagen con Ivana Figueiras. Se los pudo ver a ambos recostados en un sillón, relajados mientras disfrutaban de tiempo de calidad juntos. Él miró a la cámara a pura sonrisa para sacar la selfie mientras que ella tenía los ojos puestos en otro lado. Cvitanich, además, etiquetó la cuenta de Instagram de la modelo y, de esta manera, dejó en claro que están juntos y enamorados.

La foto con la que Cvitanich blanqueó en redes su romance con Ivana Figueiras (Foto: Instagram @daricvitaok)

Para reafirmar aún más el flamante noviazgo, momentos después revelaron que fueron al estadio Florencio Sola a ver el partido de Banfield y Unión. Cada uno subió una historia a su respectiva cuenta de Instagram y evidenciaron la salida de pareja.

Tras confirmar la relación, el exfutbolista y la modelo fueron a la cancha a ver el partido de Banfield y Unión (Foto: Instagram @daricvitaok / @figueirasivana)

En cuanto a los inicios de la relación, en agosto, Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) que Darío Cvitanich estaba saliendo con la modelo Ivana Figueiras, hija del empresario Marcelo Figueiras y pareja de Sebastián Ortega entre 2012 y 2014. La conductora dijo que se conocieron a través de amigos en común y que ella también venía de atravesar una dolorosa ruptura.

Mientras resonaba este nuevo romance, surgieron también versiones de que esta historia pudo haber comenzado cuando aun el exfutbolista estaba en pareja con Bonelli, algo que él desmintió. A principios de septiembre, un panelista de A la tarde (América TV) afirmó que se comunicó con Cvitanich y que él lo autorizó a “blanquear la información” porque no había “nada que esconder”. “A Cecilia no la engañó ni con ella ni con otra mujer, la relación se terminó porque se acabó el amor”, advirtió el periodista y señaló que el romance con Figueiras llevaba dos meses.

Ivana Figueiras confirmó su romance con Darío Cvitanich

Días después, Ivana Figueiras confirmó la relación y en diálogo con Intrusos (América TV) se limitó a decir que estaba “todo bárbaro”. Asimismo, cuando le preguntaron si pudo hablar con Chechu Bonelli, respondió: ”No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia. No hay nada“. Para cerrar esbozó una sonrisa cuando le consultaron si estaba enamorada de Cvitanich.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron después de 14 años juntos y tres hijas en común Instagram @chechubonelli

Sin embargo, aunque esta parte de la historia desmiente infidelidades y terceros en discordia, a Chechu Bonelli no le habría gustado para nada que su exmarido confirmara el final de su matrimonio por televisión en lugar de haberlo hablado primero con su familia. Según advirtió el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live, la conductora se sintió “expuesta y descuidada” por esta acción, que le “molestó sobremanera”.