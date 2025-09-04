Gime Accardi reveló qué siente por Nico Vázquez pese a la separación

El divorcio de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez continúa generando repercusiones. A pesar de que la actriz admitió haber sido infiel en el pasado, ambos intentaron cerrar la polémica que se desató tras la separación. En medio de este contexto, ella decidió enfrentarse a los micrófonos para hablar sobre el final de su relación y todo lo que sucedió luego de sus dichos, tras haber compartido 18 años de pareja.

A la salida de su participación en el canal de streaming Olga, la actriz habló sobre cómo se sentía en medio de esta situación, a pocos días de la última función de la obra que compartió con Andrés Gil, bajo la conducción de Nico Vázquez. “Bien, acá como ven”, comentó con un tono serio, sin querer dar demasiadas precisiones.

La actriz habló sobre cómo está en medio de la polémica por su divorcio (Captura: América TV)

Al ser consultada sobre la versión difundida por Pepe Ochoa, que señalaba un supuesto romance con un joven deportista de 20 años llamado Ulises, la actriz dejó clara su postura: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí era muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

“Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Y les doy la nota porque no me quiero irme corriendo, ni mucho menos, pero no tengo nada interesante para decir. No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante hacerlo”, enfatizó Gimena. Con estas palabras dejó en claro que, aunque accedió a dar la nota, no tenía intención de entrar en polémicas ni repetir explicaciones sobre su vida privada.

Hace unos días terminó la obra En otras palabras, protagonizada por Gime Accardi y Andrés Gil y dirigida por Nico Vázquez

La actriz también admitió que esperaba la fuerte repercusión de sus declaraciones sobre la infidelidad y su descargo frente a los medios. “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte”, se sinceró. Al ser consultada sobre los comentarios de Mirtha Legrand, quien había opinado que Gimena “lo hace quedar a él como un cornudo” y luego se retractó, la actriz prefirió no darle importancia. “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”, señaló para priorizar su bienestar emocional.

Hacia el final de la nota, la actriz destacó: “Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”. En relación con eso, contó que durante estos días cuenta con el apoyo del actor, su familia y sus amigos más cercanos. Por otro lado, sobre su relación actual con Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil, quien había sido vinculado sentimentalmente a ella, prefirió responder escuetamente con un “todo bien” antes de subir al auto e irse.

En definitiva, la actriz dejó en claro que, a pesar de la separación y la exposición mediática, mantiene un vínculo cercano y respetuoso con Nico Vázquez y su familia. Asimismo, destacó el acompañamiento que recibe de él, de sus seres queridos y de sus amigos más cercanos, subrayando que este apoyo le permite atravesar esta etapa con más tranquilidad.