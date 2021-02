Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México por un objeto hallado en su equipaje

Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México por un objeto encontrado en su valija. Según contó la modelo en sus historias de Instagram, la Dirección General de Aduanas del país la indagó por una de sus pertenencias, vinculada al consumo de marihuana.

“Sabíamos que esto era una aventura y que queríamos recorrer el mundo”, sostuvo Nadal en un video que publicó en las últimas horas. “No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más”, añadió. Luego, la conductora contó que tras el escaneo de su valija, fue demorada por tener “un picador, dos tubitos y un montón de encendedores”.

“¿No te parece re dramático?”, dijo mirando a la cámara tras aclarar que no tenía marihuana entre sus pertenencias. Según relató, por esa demora, el grupo de amigas con el que viajó perdió un vuelo. “¡Déjense de joder!”, expresó, molesta por la situación.

Ivana Nadal fue demorada en un aeropuerto de México por un objeto de su equipaje

Además, como parte del operativo, la policía le hizo contar los dólares que tenía consigo. Según relató la modelo, la situación fue tan tensa que la puso nerviosa. “Ya está, fin, no pasó nada”, sostuvo Nadal quien, tras hacer su descargo, concluyó que quiere tomar la situación como una simple anécdota.

LA NACION