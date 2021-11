Noelia Marzol habló de la posibilidad de volver a ser madre pronto: “Ya estamos practicando”

Enamorada de su pareja, de su hijo y de la vida, Noelia Marzol demuestra cada día que se encuentra en uno de sus momentos más felices. Solo hace falta entrar a sus redes sociales a echar un vistazo para notar lo mucho que disfruta presumir a Donatello, su bebé de menos de un año. En medio de la vorágine de la maternidad primeriza, la bailarina reconoció que tiene muchas ganas de darle un hermanito.

Así lo comentó durante el ciclo de entrevistas radiales, Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio Ciudad), donde Marzol habló de sus proyectos a futuro y aseguró que tanto ella como Ramiro Arias, su marido, están más que preparados para construir una gran familia.

En junio, Noelia Marzol presentó a su bebé en las redes

Con picardía, Noelia expresó: “Más que charla, ya pasó a otro plano, ya lo estamos tratando de concretar, ya estamos practicando”. Hablando más seria y compartiendo el mapa que trazó para su futuro junto al deportista, agregó: “A nosotros nos encantaría tener tres, ahora vamos por el segundo y vamos a ver qué pasa”.

Ya adentrándose un poco más en la intimidad de la pareja, la integrante de Sex afirmó que ella siempre quiso ser madre pero que Arias no compartía el deseo. Al comienzo del vínculo, él manifestó no tener ganas de ser padre y ella, sin dudarlo, decidió emprender el camino de la maternidad sola respetando su postura.

En mayo del 2021, Donatello llegó a la vida de Noelia Marzol y Ramiro Arias Instagram: @noeliamarzolok

“Nosotros lo habíamos charlado y estaba consensuado que Rami iba a participar en la medida que él quiera, porque uno no puede obligar a la otra persona a que cumpla un rol si no tiene ganas”, profundizó. Sin embargo, él cambió de opinión. “Cuando ya estaba todo muy avanzado, dijo ‘no, esto hagámoslo juntos, formemos la familia’. Por suerte, probamos y el primer mes ya quedé embarazada”, reveló.

Esta no es la primera vez que la bailarina habla sobre sus ganas de tener otro bebé. Semanas atrás, en diálogo con Ciudad Magazine, expresó entre bromas y reflexiones: “Es tremendo cómo me devalué en un año, me casé, tuve un hijo. Siempre hago chistes con eso con Rami, pero la realidad es que crecí, maduré, progresé. Estoy muy feliz con mi presente. Queremos tener otro hijo cuanto antes”.

Noelia Marzol junto a su marido, Ramiro Arias, y a su primer hijo Gentileza Noelia Marzol

Siguiendo la temática de relaciones y parejas, inevitablemente la conductora quiso saber su opinión en cuanto al polémico Wandagate. En medio de la charla sobre celos e infidelidades, Marzol afirmó: “Las personas no se roban, son libres de elegir lo que desean hacer. No fomentamos los celos entre nosotros, no estamos contando quienes nos escriben y dejamos pasar. Confiamos en nuestra pareja”.