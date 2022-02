Ivana Nadal se despachó con un radical cambio de look y explicó en qué está inspirado

El nombre de Ivana Nadal volvió a estar en el centro de atención en las redes sociales. En esta oportunidad, no es por sus controversiales opiniones respecto de temas de salud, sino por el radical cambio look que atraviesa por estas horas y el motivo de su decisión que viene emparejado con sus creencias espirituales.

En su última publicación de Instagram, la influencer mostró que ahora viste unos reflejos rubios, flequillo y un pelo totalmente lacio. Nadal celebró su transformación con una serie de fotos desde su hogar y agregó el emoji de un corazón.

Ivana Nadal mostró su cambio de look a través de una publicación en su cuenta de Instagram Captura

La publicación recibió más de 44 mil likes y una catarata de comentarios. La mayoría elogió el cambio de imagen, luego de que meses atrás sorprendiera a sus más de dos millones de seguidores con un particular estilo: un pelo repleto de rastas.

“Muy hermosa”, “Qué hermoso te queda”, “¿Todo te queda bien?”, “Te súper admiro, me da la sensación de que sos tan hermosa por dentro, como lo sos por fuera”, “Precioso tu cambio”, “No vuelvas a las rastas”, fueron apenas algunos de los tantos mensajes que le dejaron en los comentarios de la publicación. Fiel a su estilo de responder los mensajes positivos, Ivana contestó algunos con palabras de agradecimiento y corazones rojos.

En tanto, en sus Instagram Stories, Nadal se refirió a su decisión de transformar su pelo. Así, la influencer contó que su nuevo peinado está inspirado en un recuerdo de su infancia. “Hola amores de mi vida, muy buenos días. Acá estoy con mi cambio de look, súper contenta. Ayer fui a ver a mi papá y acá está lo que ya había pedido antes pero que no se había entendido. Encontré una foto de cuando era chiquita y tenía flequillo y quise hacerlo, me encantó”, contó Ivana en relación a su transformación.

A raíz de sus dichos, la modelo compartió la fotografía en cuestión, donde se observa a una Ivana pequeña y sonriente, llevando un pelo morocho y un flequillo que llegaba a sus ojos. “Esta es la Ivanita con flequillo que me inspiró para hacérmelo ahora”, escribió al pie de la postal.

El cambio de look de Ivana Nadal está inspirado en su infancia Captura Instagram

Por otro lado, la mediática subió otro video donde explicó el motivo de su decisión, que conlleva a un “cambio de pensamiento”. “Sé que la vibración de la tierra, por ende mi vibración y mi sistema de creencias, están cambiando”, comenzó a decir Nadal en una nueva reflexión que se suma a las que acostumbra a declarar.

Al mismo tiempo, agregó: “Estoy encontrando respuestas a cosas que quizás formaban parte mi sistema de creencias pero eran contradictorias. Encontré equilibrios perfectos”. Y explicó: “Por un lado, está todo escrito y por otro lado, tenés el poder de cambiar y modificar tu realidad”. Hacia el final del clip, miró sonriente a cámara y dejó una pregunta para interactuar con sus seguidores: “¿Ustedes que creen?”

El radical cambio de look de Ivana Nadal y su explicación al respecto

Su cambio viene aparejado a una serie de decisiones que tomó en este comienzo de 2022 que lo recibió de lleno en Miami, Estados Unidos, en compañía de su pareja Bruno Siri. “Nuevos sentimientos, nuevo hogar”, fue la frase con la que anunciaba la noticia a sus millones de seguidores.

Luego, la modelo compartió otra publicación con una sentida reflexión sobre su flamante proyecto y expresó: “Materializar lo que alguna vez fue solo un pensamiento… Llevarlo a tu sentir y de esa manera atraerlo. Experimentando la emoción de ser creador de absolutamente todo. Despabilando la consciencia, recordando que lo que creo, lo creo”.

Si bien quiso radicarse en ese país, un escándalo la envolvió luego de que regrese a la Argentina por un detalle en su Visa. Fue la periodista Marina Calabró la que señaló en su columna de radio Mitre que la embajada del país del norte le habría cancelado los trámites de ingreso a Ivana, algo que generó el descargo de la ex conductora de Juguemos en el bosque (2017). “No, no me deportaron. No estoy ‘varada’ Estoy en casa comiendo patitas”, comentaba en sus redes sociales. “Los medios mienten, ¿cuánto más vas a esperar para verlo?”, agregó, aparentemente ofuscada, la presentadora de televisión.

Pasado un tiempo de la polémica, en la actualidad la modelo ya puso a la venta los objetos personales que tiene en su departamento ubicado en Olivos, por el que también busca comprador, y de esa manera cumplir finalmente su sueño de irse a vivir a otro país.