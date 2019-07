Tras la vuelta de los Raconteurs, el músico le da consejos a las bandas nuevas y cuenta cómo es su relación con Bob Dylan Crédito: David Levene/Eyevine/Redux

Luego de hacer el salvaje Boarding House Reach de 2018, Jack White decidió que era hora de sacarse un poco de presión. Así que volvió a formar a los Raconteurs, el grupo que había armado en 2006 un poco antes de la disolución de los White Stripes, con músicos de Detroit como Brendan Benson. "Él es un cantante de verdad", dice White de su compañero. "Yo, no". De todos modos, esta vez White se apropió de algunas de las canciones más sentimentales, y les dejó a Benson las más rockeras. "Lo mejor es que no competimos", dice. "Tiene más que ver con inspirarnos entre nosotros para salir de la zona de confort, una y otra vez".

¿Qué fue lo que más cambió en tu vida desde el último disco de los Raconteurs en 2008?

En ese momento era un hombre casado con hijos, y ahora ya no estoy más casado, pero los demás miembros de la banda sí. Somos 10 años más grandes, y hacemos música desde hace 25. Me acuerdo de cuando trabajaba en el negocio de tapizados y hacía cualquier cosa para poder tocar, pero pensaba: "No hay forma. Olvidate". Es maravilloso pensar que todavía puedo pasar un día más -por no decir una década- siendo artista. Me salí con la mía.

Acabás de recibir un doctorado honorario de la Universidad de Wayne State, a la que asististe antes de los White Stripes.

Fue un honor. Solo pude pagar un semestre. Iba a clases de cine y almorzaba en el centro de estudiantes. Un par de años después, tocamos con los White Stripes en ese mismo salón. Me acuerdo de que el club de audiovisuales puso seis micrófonos en fila, apuntando a nuestros amplificadores: evidentemente el encargado P&R de sonido jamás había trabajado de esto antes. Me vuela la cabeza cada vez que lo pienso. Es muy jodidamente gracioso.

Cuando escuchás a los White Stripes para trabajar en los lanzamientos de archivo de tu sello Third Man, ¿sentís nostalgia?

Yo tuve mucha suerte. Si hubiera estado en una situación en la que alguien me hubiera hecho tocar el teclado y yo no hubiera querido, o vestirme de cierta forma, lo recordaría y pensaría que no estoy tan orgulloso. Pero no hay nada de lo que haya sido parte que me ponga triste, porque todo fue como tenía que ser.

¿Qué consejo les das a los músicos más jóvenes?

Lo único que sé es que si escucho artistas quejándose, no me interesa. Ser artista significa que tenés que trabajar más que los demás. Es una responsabilidad, 24 horas por día. Si no tenés eso adentro tuyo, no sé qué decirte.

¿Qué música nueva te da esperanzas?

Todos los discos de rock & roll que salen este año. Los Hives, los Black Keys... También las bandas que todavía componen canciones, como Vampire Weekend y Twenty One Pilots.

¿Y Greta Van Fleet? Muchas veces los critican por copiar artistas de blues y rock viejos, como alguna vez a ustedes.

Es estimulante ver gente joven tocando rock & roll. Cuando yo aparecí, la gente decía: "Suena como Robert Plant". Si seguís esforzándote, esa mierda se va.

El Twitter de tu sello hace poco felicitó a Black Keys por un single nuevo, lo cual sorprendió dada su historia de tensiones. ¿Cómo llegaron ahí?

Yo respeto a todos los que hacen rock & roll. Creo que [la pelea] fueron unos abogados tratando de sacar algo de contexto. Patrick Carney pasó por el estudio cuando grabábamos este disco de los Raconteurs y me prestó un micrófono. Eso fue lindo de su parte.

La canción más grande en Estados Unidos ahora es "Old Town Road", de Lil Nas X. ¿La escuchaste?

Es hermosa. Dura un minuto y 47 segundos o algo así, lo que duraba "Fell in Love with a Girl". La gente decía: "No van a pasar eso en la radio". Pero funcionó.

Conocés a Bob Dylan, que está por abrir una destilería en Nashville. ¿Te dijo algo que te haya marcado?

Todo el tiempo. Fue un mentor increíble para mí, y un gran amigo también. Hablar una sola vez con él ya hubiera sido increíble. Todo lo que vino después de eso fue la frutilla del postre.

¿Hay algún aspecto suyo que la gente no vea?

Mucha gente que atraviesa la fama, incluso en una dosis pequeña, pasa por experiencias que ningún ser humano debería afrontar. Yo entré en un lugar y sentí que intimidaba al resto. Creo que la gente como Dylan termina tratando de evitar eso.

¿Alguna vez compusieron una canción juntos?

No te puedo decir eso. Me gustaría poder decírtelo, pero no puedo.