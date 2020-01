James Corden respondió a las críticas sobre el escándalo del Carpool Karaoke

El siempre sonriente conductor habló del "escándalo" alrededor de su segmento más famoso Crédito: Twitter

31 de enero de 2020 • 17:07

La semana pasada las redes enloquecieron luego que un usuario compartiera un video en el que se ve al conductor James Corden grabando su famoso segmento Carpool Karaoke pero revelando que no es él quien conduce el automóvil, sino que está siendo remolcado por otro vehículo.

Con el propósito de aclarar la situación, James se tomó unos minutos de su programa The Late Late Night Show para hablar con sus televidentes sobre el video. "Sé que esto se ve mal. Pero solo quiero decir que siempre conduzco el auto a menos que hagamos algo que consideremos que podría no ser seguro, como una rutina de baile o un cambio de vestuario, ya me entienden", explicó.

Sin dejar de lado el humor que lo caracteriza, el presentador aseguró que "tenía miedo de perderse en los ojos de Justin Bieber" quien era el invitado de ese episodio.

"Esto es un programa de televisión, no todo es real. Nuestro programa no se graba después de la medianoche, grabamos a las 5 de la tarde y pretendemos que es tarde. Reggie Watts -líder de la banda musical del programa- no está realmente aquí. Es 100% imagen generada por ordenador", bromeó.

Para concluir, Bieber compartió en su cuenta de Twitter un comentario que generó la risa de todos: "Esperá... ¿no estabas conduciendo el auto? ¿Cómo pudiste James? Estoy sorprendido".