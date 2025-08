Jamie Lee Curtis opinó sobre el romance de Liam Neeson y Pamela Anderson y dejó a todos boquiabiertos

El amor está en el aire y en Hollywood se habría formado una nueva e inesperada pareja. Todo parecería indicar que en el set de ¿Y dónde está el policía? (The Naked Gun) la química entre Liam Neeson y Pamela Anderson habría traspasado la pantalla. “Es un romance en ciernes. Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro”, le reveló una fuente a la revista People. Ahora, quien opinó sobre este romance fue Jamie Lee Curtis. La actriz no se guardó sus opiniones respecto a la nueva relación de su excompañera de trabajo y “defendió” a la flamante pareja.

Durante la promoción de su nueva película Otro viernes de locos (Freakier Friday), la ganadora del premio Oscar a mejor actriz de reparto por Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything Everywhere All at Once) fue consultada por la romántica aparición en la alfombra roja de Londres que tuvieron días atrás Anderson y Neeson, donde no faltaron las pícaras miradas y la complicidad. “¡Si el amor encontró el camino en esa relación, que Dios los bendiga a ambos!”, dijo durante una entrevista con VT.

Rumores apuntan a que Pamela Anderson y Liam Neeson estarían en pareja CHARLY TRIBALLEAU - AFP

“¡Déjenlos tranquilos y dejen que se gusten!”, insistió. “Porque los dos pasaron por dificultades y los dos son seres humanos hermosos… me hace llorar”, agregó con una voz entrecortada que reflejaba su emoción. Sostuvo que ambos “son seres humanos hermosos” y que “si de verdad encontraron un amor íntimo, todos deberíamos irnos a dormir esta noche sintiéndonos mejor”.

En cuanto a Anderson, con quien trabajó en la película de 2024 dirigida por Gia Coppola, La última gran actuación (The Last Showgirl), por la cual ambas recibieron nominaciones a distitnos premios, expresó: “Ella fue fantástica y es un ser humano hermoso”.

En 2024, Pamela Anderson y Jamie Lee Curtis estrenaron The Last Showgirl (Foto: Instagram @jamieleecurtis)

También tuvo unas palabras para Neeson. “Él también sufrió una pérdida inimaginable siendo tan joven. Lo pasó realmente mal”, sostuvo en referencia a la muerte de su esposa Natasha Richardson a los 45 años. La actriz de Juego de gemelas (The Parent Trap) murió el 18 de marzo de 2009, dos días después de sufrir una caída mientras esquiaba en Canadá. Se golpeó la cabeza, entró en coma y tuvo muerte cerebral. “Así que, si estas personas de verdad dieron este paso, deséenles lo mejor y déjenlos solos”, cerró con firmeza Jamie Lee Curtis.

Así como la galardonada intérprete demostró su apoyo hacia la nueva pareja, quien también le dio el visto bueno fue la hermana de Natasha Richardson, Joely Richardson. La actriz comentó, con siete emojis de corazones rojos, un posteo que hizo Anderson en Instagram para promocionar la película, que incluyó postales de una divertida sesión de fotos en blanco y negro que realizó con Neeson. “¡¿Y dónde está el policía?, finalmente está en los cines! Traé a tus amigos, familia, amantes... Quien sea... Solo andá y reíte... ¡Es bueno para vos! Te veo ahí“, escribió la ex Baywatch.

La hermana de Natasha Richardson comentó el posteo de Pamela Anderson con emojis de corazones rojos (Foto: Instagram q

El gesto de Richardson no pasó inadvertido, puesto que dejó el claro que apoya el nuevo romance de su cuñado. En octubre de 2024, cuando le reconoció a People que la muerte de la madre de sus dos hijos “fue algo horrible”, Neeson afirmó que la familia de su esposa fue su gran apoyo. Dijo que “todos se unieron” ante la tragedia y que su suegra y su cuñada, las actrices Vanessa Redgrave y Joely Richardson, lo acompañaron y ayudaron mucho. “Fueron extraordinarias. Tuvimos suerte en muchos sentidos”, se sinceró.