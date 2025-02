Jennifer Lopez viajó a Dubai y se lució con su look de “oficinista”: traje oversize, gafas y mucho glam

Jennifer Lopez viene de pasar unos meses muy movilizantes. Su flamante “segunda oportunidad” con Ben Affleck parecía sacada de un cuento de hadas, pero al final no pudieron sostener la relación y a mediados del año pasada los rumores de separación comenzaron a hacerse eco. A principios de este año, la revista People afirmó que los actores estaban oficialmente divorciados. Si bien las rupturas son extremadamente dolorosas, la cantante buscó refugiarse en sus dos hijos y en su trabajo. Justamente esta semana voló a Dubai por motivos laborales y, como no podía ser de otra manera, su presencia no pasó inadvertida, pero no solo por su nombre y apellido, sino también por su elegante y formal outfit al estilo “oficinista” que causó furor.

Jennifer Lopez causó furor con el look que usó en Dubai (Foto: Instagram @jlo)

Si alguien sabe hacer entradas triunfales, esa es, indiscutidamente, Jennifer Lopez. La intérprete de “On the Floor” compartió en sus redes sociales imágenes de su estadía en Dubai, donde hizo una presentación musical en vivo. “Business trip”, escribió, lo cual traducido al español significa “viaje de trabajo”. Agregó un emoji de estrellitas y de un corazón marrón en referencia justamente al color que eligió para vestirse.

La cantante fue fotografiada mientras llegaba al lugar en el que la esperaban y se lució con un look monocromático con el que buscó irradiar elegancia y formalidad, pero con un toque canchero y moderno. Usó un conjunto de traje overzise compuesto por un blazer largo - al que solo le prendió un botón - y un pantalón corte palazzo. Por debajo usó una camisa abotonada marrón chocolate y agregó unas plataformas en un tono beige para mantenerse dentro de la misma paleta de colores.

La cantante se lució con un elegante traje oversize color marrón (Foto: Instagram @jlo)

En cuanto a los accesorios, llevó un clutch de charol con detalles en dorado, unos lentes de sol degradados en marrón y un elegante collar de diamantes. ¿El toque final? Uñas plateadas esculpidas. Al cabello se lo dejó suelto y con unas leves ondas y optó por un maquillaje a tono con el color del outfit.

Los fans de la cantante no dudaron en elogiar su estilo (Foto: Instagram @jlo)

A sus seguidores les encantó el look que usó en Dubai y no tardaron en llenarla de elogios. “La mujer de negocios”; “Absolutamente hermosa”; “Encantaste a Dubai con tu talento y tu increíble presencia escénica... Bienvenida de nuevo, reina de mi corazón”; “Siempre de pie en los negocios” y “El ícono de la moda arrasó como siempre”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación que hizo la artista en Instagram.