Jerónimo, el hijo de Julián Weich, se unió como brigadista voluntario para combatir los incendios en la Patagonia

Julián Weich compartió a través de sus redes sociales una noticia que lo llenó de orgullo: su hijo Jerónimo viajó a la Patagonia para ayudar a combatir los incendios forestales que ya arrasaron con más de 46.000 hectáreas en la provincia de Chubut.

El conductor publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a su hijo “Momo” con el mameluco y el casco de los brigadistas voluntarios que trabajan en la zona afectada. “¡El hippie con Osde ahora es brigadista con Osde! Desde Córdoba a Epuyén”, comentó Weich, ironizando sobre las críticas que suele recibir su hijo por su estilo de vida sustentable.

El hijo de Julián Weich como brigadista en la Patagonia

Actualmente, Jerónimo reside en la localidad cordobesa de Los Hornillos, donde junto a su pareja construyó su propia casa de barro que funciona con energía solar. Allí integra la Brigada La Champa, la cual se desempeña en la zona de Traslasierra y ahora se trasladó al sur para prestar colaboración.

“Como todos saben, los incendios en la Patagonia continúan, llevan más de un mes y son prácticamente incontenibles. Lo que se busca básicamente es esperar las lluvias y reducir el mayor daño posible. Hay muchos brigadistas, bomberos voluntarios y vecinos autoconvocados poniéndole la mejor, poniendo el cuerpo, pero sabemos que se empieza a sentir el cansancio y el desgaste”, señaló el hijo de Julián Weich en un video que posteó en su cuenta de Instagram días atrás.

Jerónimo Weich en los incendios forestales

Según relató, por ese motivo organizaron una cuadrilla de cinco personas que decidieron movilizarse hacia la Patagonia para contribuir con su fuerza de trabajo, herramientas y equipos de protección. “A ponerle el cuerpo y el corazón”, expresó.

“Abro este mensaje también para pedir colaboraciones, ya que esto es completamente voluntario y tenemos que financiar todo el viaje: los pasajes, la nafta, el alojamiento, el equipamiento y la alimentación”, agregó, y dijo que a través de sus redes sociales va a intentar compartir el día a día de las actividades de la brigada para que aquellos que quieran colaborar con dinero puedan ver cómo se destinan los fondos.

Consultado por LA NACION sobre la decisión de Jerónimo, Julián Weich sostuvo: “Uno siempre está orgulloso de sus hijos. Lo que pasa es que a veces las tareas son más visibles y otras veces, no”. Además, mencionó que otro de sus hijos, Tadeo, de 27 años, es bombero voluntario del cuerpo de Bariloche.

“A mí, obviamente, que mis hijos hagan algo por el bien común me llena de orgullo y de placer. Uno los educa para eso, pero después cada uno toma sus decisiones. Como todo padre siento mucho orgullo de pensar que los hijos de uno son un bien para el mundo y no un contratiempo”, remarcó.

Julián Weich y su hijo Jerónimo, algunos años atrás (Fuente: Instagram/@julian_weich)

En ese sentido, el conductor reflexionó sobre la curiosidad que puede generar en el público y en los medios la labor de Jerónimo: “Lo que pasa con él es que siempre se lo vio como un hippie, entre comillas. Yo le digo así pero él no se considera así, no se siente un hippie sino una persona sustentable y comprometida con el mundo”.

“Como recibíamos muchas críticas diciendo que de alguna manera él era un hippie con Osde y que el papá lo banca, que no es así en un cien por ciento, esto causa más impacto. Es un contrapunto al chico bancado por un supuesto padre multimillonario, que tampoco es así”, concluyó Weich.