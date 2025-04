Jésica Cirio rompió el silencio y contó de qué murió su media hermana: “Sepan comprender”

Jésica Cirio acudió a su cuenta de Instagram para dar su versión sobre el fallecimiento de Verónica Mestre, su media hermana. La noticia se dio a conocer el viernes 25 de abril cuando Horacio, papá de la modelo, confirmó la muerte en su cuenta de X. “¿Qué pasó? ¿Por qué nadie me dice nada sobre Verónica? Creo que merecería saber. Igual, trataré de averiguar“, expresó el hombre.

A raíz de esto, y para cortar de raíz cualquier tipo de rumor, la propia Jésica, en sus redes sociales, explicó su versión sobre los hechos y descartó versiones infundadas sobre su media hermana.

“Con relación al fallecimiento de mi hermana y viendo que en algunos medios están diciendo cosas que no son ciertas, me veo en la necesidad de hacer algunas aclaraciones”, comenzó el texto Jésica, quien se encargó de aclarar el panorama.

El posteo de Jésica Cirio aclarando los motivos del fallecimiento de su media hermana

En primer lugar, señaló que la muerte se dio hace dos meses y no en los últimos días como se suponía a partir de la publicación de su papá Horacio. “Mi hermana Verónica falleció hace dos meses. Éramos hermanas por parte de mi mamá y siempre tuvimos un buen vínculo”, aclaró.

Verónica Mestre habría sido hallada sin vida en su domicilio de Lanús, según dijo Horacio Cirio (Fuente: Captura de imagen/LAM - América TV)

Y profundizó sobre las causas: “Ella estaba enferma hacía más de diez años por sufrir una enfermedad neurológica. A causa de ello, la internaron durante diez días y falleció por un paro cardíaco de manera natural”.

Cabe destacar que Verónica era hija de un matrimonio anterior de Martha Perutich, madre de Jésica y expareja de Horacio, quien la adoptó como una integrante más de la familia.

Las hermanas Jésica y Verónica eran muy cercanas, según relató la modelo (Fuente: Captura de imagen/LAM - América TV)

“Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en su momento. Mi hermana no es conocida en los medios y además yo no estaba ni estoy pasando por un buen momento”, sentenció Cirio, quien está salpicada por el con conflicto judicial que atraviesa su exmarido Elías Piccirillo -con quien se casó hace un año- que está preso.

Para coronar su historia de Instagram, la exconductora de La Peña de Morfi suplicó que sus seguidores empaticen con ella, ya que atraviesa un momento complicado en el plano emocional. “Espero sepan comprender”, cerró la modelo.

El crudo relato de Horacio Cirio: “Es una tragedia”

“Quiero saber dónde está el cuerpo. Tengo entendido que se murió hace un mes”, lanzó, tajante, Horacio Cirio en contacto con El run run del espectáculo (Crónica TV), donde se quejó por la falta de información que tenía sobre la muerte de la media hermana de Jésica.

“Esto es una tragedia. Yo, por respeto a mi hijastra, me entere de lo que me entere, va a quedar guardado en mi corazón", sintetizó el hombre, quien cortó el contacto telefónico con el programa de TV.

Horacio Cirio rompió el silencio en El Run Run del Espectáculo sobre la muerte de Verónica Mestre

Sin pelos en la lengua, Horacio no se guardó nada y evidenció la ruptura de la relación con su hija Jésica: “Ya no tengo esperanzas, pero ahora se va a enterar de lo que estoy hablando y sabe que es cierto, que no soy mala persona. Tal vez no me perdonó la exposición que tuve en la televisión, pero esto es algo muy distinto. La verdad, no sé nada de nadie, de nada”.