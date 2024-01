escuchar

Durante el 2023, Jey Mammon estuvo en el ojo de la tormenta tras la denuncia por presunto abuso sexual que realizó Lucas Benvenuto. A raíz del escándalo, el actor fue desplazado de su rol de conductor en La peña de morfi (Telefe) y se retiró de la escena mediática... hasta ahora. Sucede que regresó al ruedo y se subió a las tablas del teatro Zorba, de Villa Carlos Paz, con su obra, Jey, enseguida vuelvo.

Pero en medio de las repercusiones de su vuelta al escenario, Jey Mammon se manifestó sobre las personas que brindaron su apoyo en el último año y fue tajante con quienes le dieron la espalda. Particularmente apuntó contra Nazarena Vélez, con quien supo tener una entrañable amistad y relación laboral. En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) este martes, le consultaron si le dolieron los dichos de la panelista y él, lejos de esquivar el tema, fue contundente con su ahora “examiga” y contó que fue una de las personas a las que llamaron para la mediación, pero nunca se presentó.

“No me dolió, me causó repugnancia todo lo que estaba diciendo”, sostuvo el actor sobre los dichos de Vélez. “Nunca se presentó en las mediaciones. Cuando no lo hacía era porque aducía que no vivía donde vivía y los abogados la llamaron tres veces. Ellos me dijeron que la causa posterior es un juicio penal y yo lo deje en stand by (en espera)”, advirtió.

En este sentido, el exconductor de Los Mammones (América) explicó que no hubo acuerdo porque ella “nunca se presentó”: “El llamado a mediación fue porque mis abogados me dijeron que lo que dijo (Nazarena) fue muy grave. Yo ni siquiera lo pude ver”.

“Yo a ella la quise muchísimo”, aseguró el conductor e incluso reconoció que la saludaría en caso de cruzársela. “Cuando me enteré de lo que dijo por supuesto que me sorprendió un montón; van cinco personas en privado que me dicen: ‘Nazarena te ama, quiere verte, quiere tomarse un café con vos, te quiere pedir disculpas’. Tiene un discurso para el on y uno para el off”.

Mientras se pronunciaba al respecto, desde el estudio Mariana Brey reparó en los dichos de Vélez y se pudo ver claramente el malestar de Jey Mammon, quien desde Carlos Paz, lanzó furioso: “Es gravísimo y hay elementos suficientes para darse cuenta de que no soy un pederasta; que no soy un pedófilo”.

“Lo de Nazarena es inconcebible y si yo decidí no hacer el juicio penal, es por algo”, continuó. No obstante, lanzó una dura advertencia: “Pero si ella sigue hablando me está invitando a que cuando yo vuelva en marzo hable con mis abogados”. En esta línea arremetió: “Yo no soy nada de eso, pero ella insiste en poner ese concepto; ella y dos personas más. Entonces, si van a seguir jugando con eso, se tienen que atener a las consecuencias”. Incluso dijo que “nos vamos a cruzar probablemente en la justicia”.

“Claramente, lo de ella me hizo mucho daño. Cuando ella dice ‘no sé con quién dejé a mis hijos’, yo se lo diría personalmente con quién dejó a sus hijos, y en qué momento y en qué contexto y en que situación y ella lo sabe”, lanzó el conductor y a modo de cierre expresó: “Cuando me la cruce, no solo la voy a saludar, también le voy a explicar con quién dejó a sus hijos y en qué momento”.