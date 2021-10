Los secretos del sorpresivo romance entre Cristina Pérez y Luis Petri

Hay amor. Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri viven actualmente una relación sentimental y se encuentran “enamorados y muy felices”, según confirmó la periodista de Telefe a LA NACION. La conductora aseguró que en este momento se están conociendo con el legislador.

La noticia de la sorpresiva relación entre Pérez y Petri fue difundida este jueves en los medios y las redes sociales, que trataron la información de este romance como una verdadera “bomba periodística”.

La conductora que está al frente de Telefé Noticias hace casi 20 años y el legislador de Juntos por el Cambio se conocieron en una entrevista, y luego profundizaron su relación hablando de vinos -Petri es mendocino- y de fotografía.

Cristina Pérez y Luis Petri están de novios, y se encuentran "enamorados y felices", según reconoció la periodista Gentileza

Pérez había dicho en una entrevista dada a este medio en agosto que se encontraba sola, y había declarado algo premonitorio: “Me encantaría enamorarme, extraño ese estado, pero es algo que yo no controlo”. A su vez, la periodista había agregado: “Cuando me enamoro, me enamoro con todo”.

Luis Petri, de 44 años, es un abogado radical y diputado nacional por la provincia de Mendoza desde el año 2013. A pesar de su alto perfil como opositor al actual gobierno, el legislador quedó fuera de las listas de su partido para renovar la banca en 2021.

El romance con Cristina Pérez posiciona al diputado en el centro de la escena, pero por un motivo que poco tiene que ver con la política. Y lo mismo ocurre con la periodista, que por una vez no es la encargada de contar las noticias, sino de ser parte de una muy feliz, según lo que ella misma aseguró.

De todas formas, Pérez fue muy discreta al dar información de su romance, ya que aseguró que quiere cuidar los tiempos de su relación, que es para ella lo más importante en este momento.

El noviazgo de Cristina Pérez y Luis Petri tomó por sorpresa también a sus seguidores, que hace muchos años sigue a la conductora en el noticiero de Telefe, donde lleva adelante el programa junto a su pareja televisiva, Rodolfo Barili. De hecho, la dupla de periodistas tiene tanta química en pantalla que no estuvo exenta de ser el epicentro, varias veces, de rumores de romance.

Pero tanto Barili como Pérez negaron siempre esto y hasta jugaron con las versiones y se las tomaron con humor. “Lo más gracioso es que hubo hasta una tapa de revista en que el título era ‘El amor que quiere el público’. Me pasa que cada vez que salgo con alguien buscan averiguar si eso fue real. La gente de afuera todavía cree que hubo algo entre nosotros”, relató la periodista en junio de este año en el programa PH.

“El año que viene vamos a cumplir 20 años juntos (con Barili). Ninguna persona me duró tanto tiempo como Rodolfo”, confesó entonces con una sonrisa Cristina.

En esa misma emisión, Pérez habló de su actitud para el romance. “Si alguien me gusta, voy por el amor. Yo soy bastante romántica, me gusta que el hombre me conquiste. No me gusta perderme eso. Me gusta el baile de la seducción. A mí me gusta el ritual de encontrarse”, señaló la periodista, que hoy asegura estar “enamorada y muy feliz” con su pareja Luis Petri.