El lunes 11 de diciembre comenzó Gran Hermano (Telefe) y ya le regaló a su público diferentes escenas hilarantes al igual que impactantes historias de vida. Una de las que revolucionó las redes sociales y descolocó a sus compañeras de habitación fue Rosina Beltrán, que a dos días de su entrada, tomó conciencia de que participa de un reality que cuenta con 60 cámaras, repartidas por cada rincón, y que es visto en todo el mundo.

El formato de origen neerlandés desembarcó nuevamente en la pantalla chica en su edición número 12 y recibió a 22 jugadores en esta temporada, cuatro más que el año anterior, por lo que se especula que podría llegar a estirarse la emisión hasta junio del 2024, un récord para nuestro país y para quienes resistan tantos meses de aislamiento.

Lo cierto es que en las primeras horas de convivencia entre los jugadores, Rosina, una de las que se autodefine presuntamente por no tener “filtro”, mantuvo una conversación con Florencia Cabrera sobre el desarrollo de Gran Hermano y se sorprendió al reconocer que estaba dentro de un reality.

“¿Cómo me va a estar viendo? Si está en los Estados Unidos”, señaló Rosina, al tiempo que Florencia la miró seria y le respondió: “Y si esto es un reality”. En ese instante la uruguaya contestó: “¿Qué?”. Por su parte, la modelo e influencer sostuvo: “Y sí”.

Rápidamente, los fans del programa reaccionaron en las redes sociales sobre la conversación de ambas participantes. Sin embargo, no todos fueron gratos mensajes, ya que un sector se manifestó en contra y advirtió que Rosina simularía su manera graciosa con la intención de caer bien a los demás. En tanto, otros simplemente lo tomaron con humor.

“Esa es la futura villana. Se hace nomás”; “Yo la banco igual”; “Me quedé como: ‘¿wtf? ¿Esto es real?’”; “Es que vibra tan alto que no la veían”; “El ‘y sí' me destruyó” y “Ya la quiero”, fueron algunas de las opiniones encontradas entre los seguidores del ciclo que se emite por Telefe.

¿Quién es Rosina Beltrán?

Rosina Luna Beltrán es una personal trainer uruguaya que se convirtió rápidamente en influencer mediante sus redes sociales. Se la considera como una de las más picantes, al menos así se presentó ella misma durante la gala de apertura este lunes y dejó con expectativas a todos los televidentes sobre cómo será su juego en “la casa más famosa del país”.

Ante el ojo introspectivo de la producción, Rosina habló de sí misma y brindó detalles de su objetivo en el concurso. “Soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa de Gran Hermano. Me llamo Rosina, pero me gusta que me digan Luna y tengo 26 años”, comenzó y continuó: “Soy la uruguaya más loca de todas, ya me van a conocer. Soy divertida, graciosa, auténtica, transparente, digo lo que pienso, soy muy extrovertida. Soy una persona que, como siempre digo, ‘nací sin filtro’. Digo lo que pienso, como lo siento, como me sale en el momento”.

“Dentro de la casa no quiero vagos. Soy personal trainer, amo hacer ejercicio. Estoy todo el día re manija, 24 horas y quiero tener a todos los chicos y chicas entrenando conmigo. Los voy a enloquecer”, relató en su casting y siguió: “Detesto las etiquetas, no me etiqueto como heterosexual, como bisexual, simplemente, soy como soy”. Sobre su convivencia en la casa, Rosina afirmó: “Creo que me voy a poder comprar a todos los jugadores”.