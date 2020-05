Junto a su hijo Morrison, Jimena Barón y Daniel Osvaldo comparten el mismo techo en los 70 días de cuarentena por coronavirus Crédito: Instagram

Por trillado que pueda parecer, donde hubo fuego cenizas quedan. No en vano ese refrán popular se ha ido pronunciando repetidas veces a los largo de los tiempos. Y lejos de ser la excepción, parece que la Jimena Barón y Daniel Osvaldo confirman la regla.

Junto a su hijo Morrison (6), la artista y el jugador de Banfield comparten el mismo techo en los 70 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus . Y esa convivencia pareciera ser que propicia el acercamiento de dos personas que, más allá de los idas y vueltas, nunca dejaron de tener contacto .

En un vivo de Instagram junto al influencer y periodista cordobés Lizardo Ponce , la cantante dejo entrever que "algo" hay entre ellos dos. Ponce le propuso realizar una entrevista a modo de ping pong, en un formato similar al juego de tutti-frutti. En la dinámica de ese juego, el periodista le fue haciendo preguntas y la intérprete de La Cobra respondía.

"Excusas para no", preguntó el periodista. No segura de haber entendido la pregunta, Barón le preguntó qué había querido decir y Ponce le aclaró: "Para no tener relaciones sexuales". Después de un risa cómplice, Jimena Barón recogió el guante y respondió. " A mí me quedan pocas, pero bueno... no sé ".

La respuesta hizo que el entrevistador se apoyara sobre la mesa y soltara una carcajada. Retomaron con las preguntas y una situación técnica hizo que la artista revelara más detalles del acercaminento con el padre de su hijo. "Se entrecorta un poco el audio, pero se la banca. ¿Tenés WiFi? vos", preguntó Ponce. Y la respuesta de Barón dejo todo aún más claro: " Acá tengo re buen todo ".