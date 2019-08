Jimena Barón contó cómo fue que su hijo nació en un baño

Fuente: Archivo

5 de agosto de 2019 • 11:02

Jimena Barón fue una de las invitadas principales del programa de Susana Giménez, en donde cantó La cobra, el hit que superó las 20 millones de reproducciones en YouTube en pocos días , y habló del parto de su hijo Morrison.

"Tuve a Momo en Italia en el baño de mi casa", dijo la actriz y cantante, que explicó que le tiene "pánico a la anestesia y a las agujas".

"Lo del baño fue casualidad. Fui a ver unas clínicas y todas mis amigas iban a cesárea y yo no entendía bien por qué. Me dio pánico que me abran y decidí tenerlo en mi casa", relató.

Barón contó que el plan inicial era que el hijo de ella y el jugador de fútbol Daniel Osvaldo naciera en una pileta de parto pero a último momento debieron cambiar sus planes.

"Estaba en el baño, haciendo pis. El parto fue en italiano, en inglés y en español. Estaba el papá de Momo, una partera inglesa y una italiana. Yo había pagado una pileta de parto, me salió un huevo todo. Era la idea, pero no llegué nunca, nació en un baño, en Torino".