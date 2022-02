El insólito motivo por el que Jimena Barón regaló una prenda que compró en Miami

Jimena Barón viajó a Miami, Estados Unidos, por unas semanas para afinar algunos detalles de su próximo disco, según reveló en sus redes sociales donde comparte el día a día con sus fanáticos. La cantante aprovechó los espacios que le quedan libre en su apretada agenda para ir de compras por la ciudad y mimarse con algunos lujos que acá no encuentra. Fue en esos paseos de shopping donde encontró una camisa tipo top, verde brillante, que la había enamorado en la vidriera, pero que ahora decidió sortear entre sus seguidoras.

La interprete de La Cobra contó todos los detalles de su nueva adquisición con la que piensa agrandar su vestidor. “¡Miren lo que me compré!”, dijo en un video que hizo y que compartió desde sus historias de Instagram en el que dijo estar “feliz” por su ropa nueva. “Me compré un traje que estaba buscando, así, oversize [talle grande]”, explicó al referirse a un saco marrón oscuro que se usa de una o dos tallas más grandes de lo que regularmente es la persona para darle un aspecto más estilizado a la figura.

Jimena Barón tuvo que regalar una prenda por un motivo particular

“Me compré esto, que es tipo pantalón abajo, con un escote muy sensual”, describió a un enterito tipo animal print con mangas anchas y que ya estrenó. Enseguida, mostró una suerte de top verde que todavía la tenía anonadada. “Miren esto que me compré”, añadió en tono alegre para introducir a sus fanáticos sobre la prenda que todavía la tenía enloquecida, sin imaginar el desenlace. Finalmente, reveló una suerte de remera con cuello redondo y mangas largas en tono azul. “Es así, medio escotado y me gustaba la textura”, afirmó.

Además, la cantante intentó jugar con sus fanáticos sobre lo que había pagado en total por las cuatro prendas. Las opciones que puso fueron: “67, 38 u 11 dólares”. Por todo, desembolsó la última cifra, según la respuesta correcta de la encuesta.

La prenda que regaló Jimena Barón entre sus seguidoras Instagram

No obstante, la sorpresa se la dio cuando volvió al departamento donde se queda mientras está en Miami. “Amorcitas, he subestimado nuevamente mis lolas que no se ven exuberantes, pero son más grandes de lo que parecen”, contó. A su vez, agregó con mucho pesar: “Cuestión, no me cierra este bello atuendo”.

Lejos de buscar una solución en la tienda donde lo compró, Jimena decidió sortear la prensa entre sus seguidoras y explicó las “medidas” que tenían que tener la interesada para poder quedarse con la ropa. “¿Alguna pequeñita y con poca lola cerca de Palermo? A la vuelta lo puede pasar a buscar. Se lo regalo. ¡Es tan bello! Yo soy 95. Debería ser mucho menos”, sostuvo.

La prenda que Jimena Barón sorteó entre sus seguidoras (Foto: Instagram/@jmena-Prettylittlething)

Horas más tarde, la cantante aseveró que una persona se había puesto en contacto con ella y que cumplía con los “requisitos” necesarios para tener en su poder tener la prenda. “¡Yo!”, escribió una seguidora llamada Juanita. A lo que la Barón le preguntó si podía pasar por Palermo a buscarlo.

Juanita, una chica de Tandil, se quedó con la camisa con detalles de corsé en la parte de abajo Instagra

“Ay, me muero. Sos lo más. La semana del 21 estoy ahí”, añadió la chica, en tanto, Jimena aseveró que en esa misma semana volvía al país, y que podría pasar a retirarla a una oficina. “Soy de Tandil, pero justo esta semana me voy a vivir para allá. Mil gracias”, expresó su seguidora. “Espectacular. Regalo de bienvenida. Mucha suerte”, cerró la interprete.

La camisa que quería Jimena Barón pero que no pudo ser

En una tienda online de Estados Unidos figura la prenda que regaló Barón a un precio de US$ 20,50 y cuenta con un 70% de descuento por el cambio de temporada, en el mismo tono verde brillante.

La camisa tipo top tiene detalles estilo corsé en la parte de enfrente Cortesía Prettylittlething

Se trata de una lujosa camisa, con un material satinado texturizado, con un detalle estructurado y botones al frente estilo corsé que caen hasta abajo del ombligo. Se puede combinar con jeans con dobladillo dividido y tacones para elevar el estilo de la prenda.