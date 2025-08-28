Quién es Mari, la mujer que Jimena Barón eligió como madrina de su hijo Arturo

Jimena Barón emocionó a sus seguidores al revelar la identidad de la madrina de su hijo Arturo. La cantante compartió un video en Instagram donde se observa el momento en que le propone a María Trinidad López, conocida como “Mari”, ser la madrina de su hijo menor. Su reacción cargada de sorpresa y alegría, se viralizó rápidamente.

“Mari”, la elegida por Jimena Barón como madrina de Arturo

La elegida por Jimena Barón para ser la madrina de Arturo es María ‘Mari’ Trinidad López. Ella no es una figura pública, sino una persona presente en la vida de la cantante desde su infancia, ya que, cuidó de Jimena cuando era pequeña y, con el tiempo, se convirtió en la niñera de su hijo mayor, Momo. Este lazo de confianza y afecto mutuo determinó que Barón la eligiera como madrina de su segundo hijo.

Jimena Barón eligió como madrina de Arturo a una de las personas más importantes de su vida (Video: Instagram @jmena)

El anuncio: una cámara oculta con la ayuda de Momo

Jimena Barón preparó una sorpresa para Mari, con la ayuda de su hijo Momo, donde simularon la grabación de una publicidad de queso en la cocina, mientras Momo preguntaba sobre los preparativos del bautismo de Arturo. En un momento clave, Momo preguntó quiénes serían los padrinos, para darle pie a que su mamá revelara su elección. “¿Quién elige a la madrina y al padrino?”. Mari respondió: “Ella y Matías, respectivamente”. Luego, Momo, para seguir con el plan, preguntó: “¿Cuál es la función de los padrinos?”. Jimena comenzó a responder: “A mí me dijeron que la madrina es la persona que...”, pero Mari la interrumpió para completar la frase: “... que si le llega a pasar algo a tu mamá, Dios no permita, cuidaría a los hijos”.

Finalmente, Momo hizo la pregunta clave: “¿Vos a quién elegiste?”. a lo que Jimena, la miró directamente a Mari, y reveló: “Me gustaría que sea Mari”. La reacción de Mari fue de total sorpresa e incredulidad. “¡Mentira, me infarto, me estás cargando!”, exclamó emocionada, antes de fundirse en un abrazo con Jimena.

Jimena Barón le preguntó a Mari si quería ser la madrina de Arturo (Foto: Instagram @jmena)

Entre lágrimas, ambas mujeres se fundieron en un abrazo. “Nadie cuida a mis hijos como vos”, le dijo la influencer a Mari. En ese instante, Matías apareció en la cocina con Arturo en brazos y exclamó: “¿Quién está ahí? La madrina”. Mari tomó a su ahijado en brazos y los cinco se unieron en un gran abrazo. “Gracias, gracias, gracias”, expresó Mari, visiblemente emocionada.

El mensaje de Jimena Barón

El profundo vínculo que une a Jimena y Mari explica esta elección, ya que, según expresó la propia cantante en su cuenta de Instagram, “Mari es una de las personas más importantes de mi vida”. Destacó que, después de ella, nadie cuida a sus hijos como lo hace Mari. Esta confianza y cariño incondicional fueron los motivos principales que la llevaron a tomar esta decisión. “No tuve que pensar ni un minuto”, aseguró.

"Nadie cuida a mis hijos como vos", le aseguró Jimena a Mari y la familia se fundió en un sentido abrazo (Foto: Instagram @jmena)

En su publicación, la actriz dedicó unas palabras a Mari, para expresar su agradecimiento y cariño. “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida”, escribió.

La publicación de Jimena Barón superó las seis millones de reproducciones en menos de 24 horas, lo que demostró el impacto que tuvo esta emotiva revelación en sus seguidores.

La publicación de Jimena Barón supero las 6 millones de reproducciones en menos de 24 horas (Foto: Instagram @jmena)

La reacción en redes sociales

El video del anuncio de la madrina de Arturo generó una avalancha de comentarios positivos en las redes sociales. Los seguidores de la interprete de “La Cobra”, se mostraron conmovidos por la emotividad del momento y la elección de la cantante ya que los seguidores la conocen por las apariciones de Mari en la cuenta. Frases como “Cuanto amor hay en esta familia, los amo tanto”, “¡Qué hermoso!” y “¡Me haces llorar en milésima de segundos!” inundaron la publicación.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.