Jimena Barón confirmó que las aguas se han calmado con el exfutbolista, con quien comparte la paternidad de su hijo Morrison

Jimena Barón compartió este fin de semana una foto en Instagram junto a Daniel Osvaldo, el papá de su hijo Morrison. La expareja se mostró unida en la celebración de la fiesta de egresados del pequeño y, a pesar de los muchos roces que tuvieron desde que se separaron, los rumores respecto a una posible reconciliación no tardaron en llegar.

Para inmortalizar el momento, la cantante publicó una imagen de los tres juntos con un corazón, acompañada de la frase: "Vamos, carajo, los padres y Momo feliz".

En una nota para el canal TN, la autora de "La tonta" -tema que tiempo atrás le dedicara a Osvaldo- se refirió a la relación que tiene hoy con su exnovio. "Yo siempre apoyé y apoyaré. Mi hijo necesita a su papá. Su padre es feliz. Yo soy una madre encantada, siempre estuve intentando que él esté presente, que permanezca y que no se pierda nada. Siempre seguiré en ese lugar", apuntó.

Barón, a quien se vincula sentimentalmente estos días con el cantante Romeo El Santo, criticó en infinidad de ocasiones a su ex como padre, pero el escenario parece haber cambiado. "Estamos en un buen momento, por suerte", recalcó. Sin embargo, la artista hizo alarde de la ironía que la caracteriza y agregó: "Esperemos que siga así", subrayó mirando a cámara y cruzando los dedos.

Foto que posteó la cantante el pasado fin de semana en la celebración de la fiesta de egresados de su hijo, en la que posa sonriente junto a su exnovio Crédito: Instagram

Hay que recordar que, con motivo del Día de la Madre, Osvaldo había tenido un gesto con Barón que no pasó inadvertido. El exfutbolista decidió compartir una seguidilla de fotos y, en su cariñoso saludo, incluyó a la mamá de Momo. "Feliz día a todas las madres. En especial, a las más importantes de mi vida", había escrito en una publicación que, a su vez, acompañó con una serie de fotos de cuando todavía estaba en una relación con la cantante.

Posteriormente, Jimena fue entrevistada para el programa Los ángeles de la mañana, espacio en el que le preguntaron sobre el posteo de Osvaldo, y fue muy clara a la hora de descartar una reconciliación. "Está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta ¡y que dure un montón! Le pondría fijador, congelaría ese momento para que sea solo amor y buena onda", dijo entonces la artista.