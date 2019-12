Jimena Barón se mostró muy cerca de Daniel Osvaldo en las redes

Jimena Barón y Daniel Osvaldo en la fiesta de egresados de su hijo, Morrison Crédito: Instagram

Con motivo de la fiesta de egresados de su hijo, "Momo", Jimena Barón limó asperezas con el padre del pequeño, su expareja, Daniel Osvaldo.

La cantante del hit "La cobra" publicó en sus redes sociales una imagen del momento en el que la familia se unió para el evento que lo ameritaba. "Feliz", escribió la artista en su cuenta de Instagram, abrazada a Osvaldo y a su hijo. Asimismo, en Twitter volcó toda su emoción por tener "un hijo egresado" y lo compartió con sus seguidores.

Por otro lado, la expareja de Barón también se mostró muy entusiasmado con lo sucedido, y subió a sus Stories imágenes del encuentro, desde su participación en la fiesta con Jimena, hasta las fotos que se sacaron a la salida.

Recordemos que en octubre, con motivo del Día de la Madre, Osvaldo había tenido un gesto con Barón que no pasó inadvertido. El exfutbolista decidió compartir una seguidilla de fotos, y en su cariñoso saludo incluyó a la mamá de su hijo Morrison.

Jimena junto a Daniel Osvaldo y el hijo de ambos, Momo Crédito: Instagram

"¡Feliz día a todas las madres! En especial a las más importantes de mi vida", había escrito Osvaldo, desatando una polémica, dado que Barón habló en reiteradas oportunidades sobre las malas experiencias que vivió junto a su ex.

Días más tarde, al ser entrevistada por el programa de El Trece Los ángeles de la mañana sobre el posteo de Osvaldo, Jimena fue muy clara, y descartó una reconciliación.

"Mirá, está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta ¡y que dure un montón! Le pondría fijador, congelaría ese momento para que sea solo amor y buena onda", concluyó la cantante cuyo disco debut, el exitoso La tonta, se basó precisamente en su relación con Osvaldo. La cobra, por el contrario, refleja el empoderamiento femenino tras haber podido superar un vínculo tóxico.