Jimmy Fallon reveló cómo la fama impactó en su salud mental: “Hay gente que quiere verte sufrir”

Jimmy Fallon sorprendió a sus seguidores tras revelar una faceta desconocida de su vida privada. Luego de cumplir diez años como conductor de The Tonight Show, el comediante habló sobre cómo la fama generó estragos en su vida en el último episodio de The Diary of a CEO.

La historia de Jimmy Fallon, antes de una vida de fama y lujos

El productor abrió su corazón en el podcast creado por el empresario británico Mark Stringer. En el episodio, contó qué lo impulsó a seguir sus sueños como comediante.

“Quería satisfacer a la gente desde pequeño. Quería hacerlos sentir más. Siempre buscaba eso y es lo que hago ahora”, reveló el exintegrante de Saturday Night Live.

Fallon fue criado en el seno de una estricta familia católica en Nueva York. De acuerdo con el comediante, en su casa estaba prohibido decir groserías o hablar de temas sexuales. Para cumplir con la normativa, su padre eliminaba cualquier contenido audiovisual de esta índole.

Jimmy Fallon se crio en una estricta familia católica que prohibía todo tipo de malas palabras o contenido subido de tono Instagram/@Jimmyfallon

“No se podía decir groserías, era todo muy católico. Yo solía escuchar álbumes de comedia y mi papá tomaba una llave para rayar el segmento en donde se decían groserías”, confesó.

Su papá representaba la figura más disciplinaria. Pese a considerarlo como una persona con buen sentido del humor, Jimmy nunca vio a su padre llorar o sentir algún tipo de emoción.

“Es un hombre fuerte. No es emocional, nunca he visto a mi papá llorar o algo por el estilo. Recibo un ‘te amo’ o uno que otro abrazo de vez en cuando”, dijo acerca de su dinámica familiar.

Su debut en Saturday Night Live y las consecuencias de la fama

Para Jimmy, el dinero nunca formó parte de sus deseos al momento de iniciar su carrera artística. A los 12 años era considerado el payaso de la escuela y fue votado como el próximo reemplazo de David Letterman, que sucedió años después.

David Letterman estuvo 33 años en Late Night with Letterman CBS Photo Archive - CBS

Sin embargo, su foco principal estaba en Saturday Night Live, el late show de comedia más importante de Estados Unidos. Desde pequeño se obsesionó con el programa, al punto que en todos sus cumpleaños pedía como deseo formar parte del equipo.

“Cuando soplaba las velas en mi cumpleaños, siempre pedía formar parte de SNL. Todos los años lo añoraba, por lo que siempre buscaba cómo llegar", aseveró Fallon sobre su sueño de llegar al programa.

SNL lleva más de 50 años al aire y ha sido el lugar de ascenso para muchos comediantes Will Heath - NBC

Llegar a formar parte de Saturday Night Live fue un camino muy largo para el comediante. A los 20 años, estudió comunicación en The College of Saint Rose y se mudó a Los Ángeles con su manager para cumplir sus sueños.

Durante sus primeros meses en el Estado Dorado, audicionó para varios proyectos de comedia. Sin embargo, no fue seleccionado a ninguno de ellos, por lo que su personalidad extrovertida quedó marcada por la incertidumbre y frustración.

“No fue la mejor experiencia, y soy una persona bastante positiva en general, pero creo que ese fue probablemente mi peor momento”, confesó el conductor de The Tonight Show sobre sus primeras audiciones en Los Angeles.

Jimmy Fallon tuvo bajas en su estado de ánimo a los meses de asentarse en Los Angeles

Al decaer su ánimo, trató de buscar ayuda psicológica. Sin embargo, sus pocos ingresos no le permitían contar con este tipo de apoyo, por lo que decidió escribirle una carta a su mejor amigo para desahogarse.

“Estaba muy obsesionado. Le escribí que, si no llegaba a SNL a los 25 años, iba a matarme. Algo me decía que iba a estar antes de esa edad”, reveló Jimmy Fallon sobre cómo se sentía tras no conseguir trabajo en SNL.

Cómo la fama afecta la salud mental de Jimmy Fallon

Su deseo de llegar al late show de comedia se concretó a los 23 años. Su fama alcanzó grandes niveles durante su primera temporada SNL, lo que dio pie a sus primeros críticos en la industria.

“[No estaba preparado] para ser rechazado, que mis sketches se eliminaran, que me dijeran que no era gracioso. No todo el mundo quiere que triunfes, hay gente que quiere verte sufrir”, reconoció.

Al darse cuenta de estos obstáculos, Fallon se propuso seguir su camino y crecer en la industria. De esta manera, sus miedos y pensamientos intrusivos quedaban hacia un costado.

“Tienes que superarlo, ser gracioso y creativo. Habrá un momento en que te darás cuenta de que no es real, es solo ruido y no te siente que afectar”, se decía el comediante cada vez que enfrentaba a un comentario negativo o crítica interna.