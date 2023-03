Adele vio el show de Shakira en lo de Jimmy Fallon y lanzó un picante comentario sobre Piqué: “En problemas”

escuchar

La polémica alrededor de la separación de Shakira y Gerard Piqué permanece vigente. Ahora, la cantante británica Adele llamó la atención, no solo por su presentación en uno de sus conciertos de Las Vegas, que se llevó a cabo este sábado en The Colosseum en el Caesars Palace, sino por un picante comentario que hizo sobre el exdefensor del FC Barcelona luego de la participación de la colombiana con el DJ y productor argentino Bizarrap en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Su reacción de apoyo a la latina fue grabada por sus fanáticos y rápidamente se volvió tendencia.

Varios videos publicados por los seguidores de Adele en Twitter evidenciaron el momento en el que se sumó a los comentarios sobre una de las exparejas más polémicas. Todo comenzó cuando una joven que estaba entre el público mencionó a Shakira en una interacción con ella. “Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon… ¡Oh, su exmarido está en problemas!”, señaló, mientras la audiencia se unía entre risas y aplausos.

Adele se sumó a la polémica sobre la separación de Shakira y Piqué

Así fue la presentación de Shakira y Bizarrap

El viernes, Shakira y el productor argentino Bizarrap presentaron el tema “Music Session Vol. 53″ por primera vez en vivo, durante la transmisión de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon de la cadena NBC. La participación del dúo latino fue visto por miles de personas y desde entonces muchos usuarios emitieron su opinión. Fue así que con su breve comentario, Adele se sumó a aquellos que apoyan a la colombiana.

Durante la entrevista con el destacado presentador estadounidense, ambos abordaron cómo se les ocurrió colaborar juntos y la manera en la que Milan, el hijo de Shakira, fue uno de los principales responsables. La intérprete de “Monotonía” le dio el crédito por animarla a buscar una canción con el “Dios argentino”, como él lo describió.

Shakira y Bizarrap interpretaron en vivo por primera vez su tema "Sessión 53"

Por su parte, el DJ argentino de 24 años compartió que había contactado a la barranquillera tras el éxito obtenido en la sesión con Quevedo. Dos meses después, ella respondió, grabaron en Barcelona y desde entonces lograron un hit que ha conquistado listas mundiales. “Esto es real, ustedes tienen cuatro Récord Guiness, pero Shakira tienes ahora diez de esas marcas mundiales”, reconoció Fallon durante la entrevista.

Shakira vs. Piqué

Luego del anuncio de su separación el año pasado, Shakira y Gerard Piqué han protagonizado cientos de titulares en todo el mundo. Pese a que ambos llegaron a un acuerdo frente al tribunal de Barcelona, las canciones de la latina como “Te Felicito”, “Monotonía” y “Session 53″ causaron furor en las redes sociales. Recientemente, lanzó “TQG”, en colaboración con Karol G. Al igual que sus temas anteriores, también se sumó a su lista de éxitos.

Se espera que Shakira se mude a Miami, Florida, junto a sus hijos Sasha y Milan próximamente, después de que mejore la salud de su papá, William Mebarak, quien estuvo internado en una clínica en España. Mientras tanto, el exdeportista y su novia Clara Chía muestran su relación en público y parecen estar cada vez más enamorados.

LA NACION