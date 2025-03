Joana Sanz, pareja de Dani Alves, anunció que está embarazada luego de que el futbolista fuera absuelto en la causa por abuso sexual

Joana Sanz, pareja de Dani Alves, recientemente absuelto por la Justicia, anunció que está embarazada. “No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los veintidós años con preguntas de ¿para cuándo el bebé?”, expresó la modelo, quien no mencionó al exfutbolista en ningún momento.

“Qué presión social tan aterradora. Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien. Con el paso de los años mi grupo de amigas fueron teniendo bebés y las redes sociales se llenaban de nacimientos (supongo que por edad es lo que toca)”, analizó la celebridad española, quien, a lo largo del posteo en Instagram contó las situaciones que vivió durante los últimos años.

“Hay tanto desconocimiento sobre la edad reproductiva de la mujer y que no es tan fácil quedarse embarazada. Hace cinco años me planteé con mucho miedo la idea de ser madre. Miedo porque un ser humano dependerá de mí para sobrevivir, miedo de no trabajar, miedo de perderme yo como mujer…“, remarcó Joana en una publicación donde incluyó un video donde se enteró de la noticia que iba a ser mamá.

Con una fuerte crítica al entorno que la rodea, Sanz detalló: “Lo que venía a contar es que una mujer de veintisiete años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el por qué a nada. La frustración y el por qué “todas” se embarazan como por arte de magia me atormentaba".

Joana Sanz quedó embarazada y lanzó un posteo emotivo en las redes

En plena reconstrucción de la pareja con Dani Alves, la modelo pidió que empaticen con ella debido a que perdió a su mamá hace dos años y tampoco tiene padre, ni hermanos, lo que para ella genera una “sensación de orfandad”.

“Mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo. Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta”, aclaró la mujer, quien finalizó su posteo con la frase “todo llega, no desistas”, en busca de conectar con aquellas que personas que transitan el mismo momento.

La publicación de Joana Sanz, quien se descargó duramente con los usuarios que la vincularon con la libertad de Dani Alves

Durante los últimos días, Dani Alves quedó absuelto del delito de agresión sexual en una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que generó polémica. A raíz de esto, varios usuarios de las redes sociales volcaron su furia sobre Sanz y fue la propia modelo quien se expresó al respecto.

“Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo. A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tanto deseaban que me sucediera, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás. Les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida", se descargó la mujer que, en las últimas horas, además del comunicado afirmando su embarazo, también subió una imagen del exBarcelona comiendo un açaí, un fruto originario del Amazonas.

La imagen de Dani Alves que publicó Joana Sanz

“El mejor açaí premium”, agregó Sanz, en sus stories, mientras se observa a Dani Alves comiendo este postre característico de la zona de Brasil.

