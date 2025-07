Joaquín Furriel contó cuál fue el peor día de su vida: “Tuve miedo por mi hija”

Joaquín Furriel visitó este miércoles Otro día perdido, ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de eltrece, y emocionó a todos al recordar el accidente cerebrovascular que sufrió hace una década, cuando regresaba de unas vacaciones.

Joaquín Furriel sorprendió al contar el accidente que sufrió en 2015 (Foto: Captura TV)

Todo comenzó cuando el conductor le mencionó que el año 2015 “fue horrendo”. “Te quebraste una vértebra y después tuviste un ACV”, le dijo. Al escucharlo, el actor relató primero lo que le ocurrió mientras filmaba Entre caníbales. “Se me quebró la vértebra dorsal 12... Estaba jugando con mi hija y me caí de la cama. Duele muchísimo, es como que te quedás sin aire”, explicó.

En ese sentido, dijo que “tuvo que actuar” para no preocupar a su hija, que en aquel entonces tenía solo siete años. “Yo le decía ‘no pasa nada, estoy bien’. Le actué todo. Fue la mejor actuación de mi vida”, dijo, entre risas. Y agregó: “Abrimos la pizza, comimos ahí mismo (en el piso) como si nada”.

“Duele muchísimo. Sentís que te quedás sin aire. Pero yo me quedé tirado y me la banqué. Yo decía ‘no, mañana tengo que grabar’. Entré pensando que era una pavada y terminé con un corset”, comentó sobre el momento en el que los médicos le dijeron que tenía que quedarse un día internado.

Luego, Pergolini quiso saber los detalles del ACV. “¿Cómo fue, cómo es? Yo lo estoy esperando, pero decime cómo va a ser”, le preguntó, a lo que el galán respondió: “Yo te digo cómo es. Primero que me fui de vacaciones, no es que me agarró porque estaba laburando, estresado o algo así”.

Joaquín Furriel contó que su hija Eloisa fue lo que más lo preocupó en ese momento (Foto: Instagram @elofurriel_)

Y añadió: “El ACV lo tuve en el avión, un ratito antes de aterrizar, tenía medio cuerpo ahí dormido”. “¿Te diste cuenta al toque?”, indagó Mario. “No, no me di cuenta. Agarré el teléfono, estaba como intentando prenderlo cuando aterrizamos y me di cuenta de que tenía una parte del cuerpo que no me funcionaba”, recordó.

Sobre los síntomas, el protagonista de Don Juan y su bella dama (2008) expresó: “La sensación era fea, pero yo sentía que tenía sueño. La sensación era de sueño. No era muy consciente de lo que me estaba pasando". Acto seguido, el presentador quiso saber si tuvo miedo en algún momento. “El primero fue por mi hija, porque era chiquita. Me dio temor dejarla así. Y la segunda, me pasó que en la primera película que hice, a los meses de la rehabilitación, tenía miedo por la memoria. Tenía una escena que, normalmente, a mí no me costaría mucho, y cuando la hice y vi que estaba bien, fue un alivio enorme”, completó.

El talento oculto de Joaquín Furriel

En uno de los momentos de la entrevista, Joaquín mostró su talento oculto del que muy pocos tenían conocimiento. “Me dijeron que vos hacés cara de tortuga, una gran cara de tortuga”, le dijo Mario Pergolini y el actor lanzó: “Arrancaste con la cagada en el avión, después a los temas de salud, si manejo el tema de las estaciones y ahora la tortuga”.

El talento oculto de Joaquín Furriel

Sin embargo, aseveró: “Vine dispuesto a hacer todo”. Para demostrar que iba por todo, el actor dio algunas indicaciones a los camarógrafos y producción -quienes musicalizaron el momento con la canción “Manuelita, la tortuga”, de María Elena Walsh-, y pudo hacer su demostración sin problema. “Era todo lo que hacía antes de hacer televisión para poder conquistar a una mujer”, dijo, entre los aplausos del público.