Wanda Nara reveló el requisito que le exigirá a su próxima pareja

Fiel a su personalidad, siempre directa y sin tapujos, Wanda Nara reafirmó que en este momento de su vida tiene ciertos requisitos que son inamovibles a la hora de elegir una pareja. Rodeada de rumores sobre su vida amorosa, la empresaria, que cuenta con una fuerte presencia en redes sociales, sorprendió al responder con firmeza a una pregunta íntima de un seguidor.

La conductora quiso conectar con sus fanáticos en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 17 millones de seguidores, y abrió una caja de preguntas para responder sobre su vida y sus preferencias. La gente quiso averiguar sobre la situación sentimental de la influencer, a quien no se le conoció todavía una pareja luego del vínculo que entabló con L-Gante (Elián Valenzuela).

La influencer buscó entablar conversación con sus seguidores

“¿Estás abierta a la posibilidad de empezar otra relación amorosa?”, le preguntó directamente un seguidor. Wanda eligió dar una respuesta tajante, pero con todo su ingenio: “Estoy muy feliz así. Me encanta lo exclusivo en bolsos, autos y ropa, pero hoy no le puedo dar a nadie exclusividad ni tampoco la pido”. De esta manera, la modelo hizo gala de su gusto por el lujo y el glamour y negó que pueda entablar un vínculo clásico en estos momentos.

Luego, Wanda explicó qué busca en el amor: “Quiero y siento que puedo comprar todo lo que me proponga menos la libertad, que es lo que más alegría me da. Nadie nunca más me pondrá candado y a nadie le quiero dar mi llave. El problema es que es adictivo”.

Con toda su sinceridad, reconoció que lo que prioriza en estos momentos es hacer todo lo que ella quiera sin tener ataduras en una relación. No obstante, dejó entrever que esa libertad que busca y pregona también se vuelve una obsesión.

La respuesta de Wanda Nara sobre sus relaciones amorosas

Con estas palabras, Wanda dio a entender que cualquier relación que surja en el futuro deberá respetar una regla fundamental: su independencia. Lejos de los modelos convencionales del amor, dejó en claro que no piensa renunciar, bajo ningún concepto, a su libertad.

Por lo ponto, la empresaria está emprendiendo un viaje por las vacaciones de invierno y lo mostró en sus redes. Acompañada de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que comparte con Maxi López, y Francesca e Isabela, las niñas que tiene con Mauro Icardi, Wanda tomó un vuelo privado para ir a disfrutar de un destino con nieve para cortar el año.

En el video que compartió en sus historias de Instagram, se ve como la modelo sube a la pequeña aeronave rodeada de sus cinco hijos y saluda con un beso y un abrazo al mayor de ellos.

Wanda Nara se va de vacaciones de invierno con sus hijos

Si bien no adelantó a qué destino irá con su familia, la influencer acostumbra a mostrar toda su vida en su cuenta de Instagram, por lo que en los siguientes días sus seguidores podrán ver el lugar que eligió para disfrutar de la nieve con sus hijos. Mientras tanto, ya dejó en claro para todos qué tipo de vínculo amoroso está dispuesta a tener en el futuro.