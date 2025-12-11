La escapada familiar de Maxi López y Daniela Christiansson antes de la llegada de su hijo: “Un lugar mágico”

Tras pasar los últimos meses en Buenos Aires para grabar MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) y estar cerca de sus tres hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto -fruto de su relación con Wanda Nara- esta semana Maxi López aterrizó en el aeropuerto de Ginebra, Suiza. Allí aguardaban su hija Elle y su mujer Daniela Christiansson quien está en la dulce espera de un niño, a quien llamarán Lando. Luego del reencuentro y de pasar tiempo de calidad en casa, decidieron hacer una escapada antes de que la familia se agrande. Eligieron como destino los Alpes franceses y no dudaron en compartir en las redes las mejores imágenes de sus vacaciones en la nieve.

Luego del anhelado reencuentro, la pareja, su hija y su perra Kika se trasladaron a Francia para sus vacaciones. El miércoles 10 de diciembre, Christiansson publicó en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 1.2 millones de seguidores, imágenes de su llegada a la localidad de Megève en la región de Auvernia-Ródano-Alpes. Se encontraron con un paisaje nevado y con una puesta de sol de ensueños. “Nuestro hogar por los siguientes días”, comentó desde su hospedaje en el Hotel L’Arboisie Megève, un complejo con lujosas cabañas rodeado de montañas.

Daniela Christiansson compartió postales de su estadía en la localidad francesa de Megève (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Cuando llegaron a la habitación del hotel se encontraron con un arbolito de Navidad con luces y adornos junto a la ventana. Era un ambiente espacioso y acogedor, decorado con varias piezas de madera. Contaba con cocina y un amplio living comedor con cómodos espacios para sentarse y disfrutar del paisaje. Incluso los esperaron con un plato de comida y bebida para Kika, que rápidamente se sintió a gusto en su nuevo hogar temporario. “¡Qué bonito! Un lugar mágico para toda la familia", comentó la modelo en francés.

Encantado con el plan familiar, López aprovechó un momento de distracción para capturar un momento muy especial. Fotografió a su esposa y a su hija de espaldas mientras, agarradas de la mano y protegidas por su mascota, miraban a la ventana de la habitación, encantadas con el blanco paisaje. Christiansson la compartió en sus historias y además de sumar tres corazones blancos, etiquetó a su pareja, dándole el crédito por la captura.

La modelo fue la encargada de compartir el álbum de fotos del viaje (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Para la cena, la pareja eligió una variedad de platos salados y de postre compartieron un profiterol (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Caída la noche, fueron a cenar a un restaurante del hotel. Eligieron del menú un plato de pasta, otro de carne y un tercero que incluía hojas verdes y de postre, compartieron un profiterol.

La pareja degustó una cena en el restaurante del hotel en su primer día de vacaciones (Foto: Instagram @danielachristiansson)

Tras varios meses separados por un océano, ahora la familia disfruta de unos días de relax, nieve y descanso en Francia mientras se preparan para la llegada del nuevo integrante del clan.