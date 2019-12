Llegaron juntos y personificados para celebrar un encuentro con los fans del musical que filmaron hace cuatro décadas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019 • 01:29

Después de cuatro décadas, John Travolta y Olivia Newton-John recrearon en un escenario a los personajes "Sandy" y "Danny", de la exitosa película Grease, de 1978, en un evento realizado en West Palm Beach, Florida, en Estados Unidos.

Travolta, de 65 años, utilizó el vestuario de la escena final, con una camiseta negra, una campera de cuero y un corte de pelo rockabilly. Por su parte, Olivia Newton-John, de 71, vistió un atuendo similar al de la colegiala Sandy, con un cárdigan amarillo, pollera larga haciendo juego y una blusa blanca. "¡Primera vez, como los personajes, desde que hicimos la película!", escribió Newton-John en las redes sociales.

Llegaron personificados como Danny Zuko y Sandy Olsson al evento realizado en el anfiteatro Coral Sky de West Palm Beach. No era una fiesta de disfraces. Meet 'N Grease, se llamó (un juego de palabras a partir de la denominación "Meet and greet", que sirve de bienvenida a toda convención).

Grease fue un largometraje de Randal Kleiser estrenado en 1978, basado en el musical del mismo nombre escrito por Jim Jacobs y Warren Casey, que se conoció en 1972.

La historia está ambientada en la década de 1950 y relata un romance de verano. Danny Zuko (Travolta) y Sandy Olsson (Newton-John) se conocen, pero al poco tiempo deben despedirse porque ella tiene que volver con su familia a Australia. Lo que ellos no saben es que pronto el destino los volverá a juntar.

Los padres de Sandy inscriben a la joven en un colegio de California donde, casualmente, también estudia Danny. Ella irá a ese colegio porque allí estudia su amiga Frenchy, miembro de una grupo femenino llamado The Pink Ladies. Mientras que Danny integra Thunder Birds.

Nada será tan fácil. Habrá encuentros en la heladería, en el autocine y en la feria-kermese de fin de curso, hasta que la pareja finalmente pueda cantar "You're the One That I Want" y "We Go Together", antes de subirse a un auto descapotable y partir.