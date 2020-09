Jonatan Viale: "Este país nos quita las fuerzas para seguir luchando" Fuente: Archivo

Jonatan Viale analizó la dura realidad que vive la Argentina, donde no solo las empresas se quieren ir del país sino también sus ciudadanos, y la resumió en una frase: "Estamos naturalizando la desintegración del sector privado".

"¿Quién no escuchó en los últimos tiempos sobre algún conocido, amigo o familiar que está pensando en hacer las valijas? Puede ser la cuarentena, la crisis económica, o una cuestión política. Sospecho que se trata de un tema mucho más estructural. De un país que nos quita las fuerzas para seguir luchando, donde se desvanece la esperanza del cambio y que repite una y otra vez sus errores", argumentó Viale durante su programa Realidad aumentada (A24).

"¿Cómo llegan a la maldita conclusión de que Argentina es un país en el que no tienen futuro? Te la hago fácil: porque ven trampas por todos lados, no se sienten libres y porque saben que cualquier inversión que hagan puede salir mal", consideró.

Jonatan Viale apuntó contra la política económica del Gobierno de Alberto Fernández

"¿Vos pensás que decir livianamente que el Gobierno argentino extraña a Chávez es gratis? No, los empresarios también miran estas cosas y sacan conclusiones del modelo de país con el que sueña un presidente. El problema no es Falabella, LATAM o Wallmart. El problema de que las empresas se vayan es que la gente se queda sin trabajo en un país donde el sector privado no genera laburo hace 10 años. Estamos naturalizando la desintegración del sector privado", criticó el periodista.

"El problema que tenemos no son solo las empresas, sino que además se quieren ir del país argentinos de clase media que ya no dan más. En casi todos los trabajos de investigación las causas son: 'no tengo horizonte', 'miedo a un episodio de inseguridad', 'no puedo emprender', 'pago muchos impuestos', 'no puedo comprar una casa o un auto', 'no puedo seguir creciendo'. Estoy seguro que una de las cosas que nos agota es la idea de que tanto esfuerzo no vale la pena. Y mientras naturalizamos esto, la respuesta más sensata que obtenemos del Gobierno es 'Ahora 12' para ir a la peluquería", finalizó.