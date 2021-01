"El albertismo no existe. Quien gobierna es Cristina. Esa discusión está saldada. Eso es una realidad", dijo Jorge Lanata Fuente: Archivo

En una extensa entrevista con el periodista Ernesto Tenembaum por radio Con Vos, que giró en torno a la pobreza, la educación y la justicia, Jorge Lanata dijo que el presidente Alberto Fernández "es el secretario" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien consideró "brillante" por haberlo "inventado" como candidato. Además, se refirió a las causas por corrupción donde están implicados exfuncionarios kirchneristas, como en los cuadernos de las coimas. "O los indultan o van en cana de vuelta", afirmó.

"Me causa gracia cuando el Gobierno cree que esto se puede remontar: 2 +2 sigue siendo 4. Si los números no dan, es muy difícil que esto se remonte. ¿Por qué la Argentina termina con más del 50% de pobres? Porque nuestra clase dirigente es una porquería. También tiene que ver con nosotros: ellos no bajaron de un ovni, nosotros los votamos. Pero es el resultado de una mala gestión", dijo el conductor de Lanata sin filtro (Mitre), actualmente de vacaciones.

"Sin clases por culpa de los gremios"

En este punto, Lanata habló de educación y de la "tolerancia" a la corrupción. "Cuando hablo de corrupción no es solo del Gobierno, el periodismo es igual de corrupto, y la Argentina es una sociedad con una alta tolerancia a la corrupción. La corrupción la vemos todos los días a nuestro alrededor. Hay peluqueros corruptos y arquitectos corruptos", remarcó Lanata.

"Nuestra generación tiene que ver con este país que queda. No está bien el país que queda. Estamos dejando a las generaciones futuras un desastre. ¿Qué político dice 'tenemos que laburar más, hay estudiar más'? Nadie convoca a un esfuerzo. La gente está cansada y siempre la cag...ron con el tema de esfuerzo, pero ¿cómo hacemos para mejorarlo? El año pasado no tuvimos clases por culpa de los gremios... Eso va a ser muy difícil cambiarlo".

"Alberto Fernández fue un invento brillante"

"Lo de Cristina Kirchner fue brillante, estratégicamente, en inventar a Alberto Fernández. El albertismo fue un invento de la prensa, no de la realidad. En medio de ese invento, Alberto aprovechó para poner a su gente en algunos lugares, pero no hay albertismo. Quien gobierna es Cristina. Esa discusión está saldada. Eso es una realidad. ¿Qué medidas albertistas hubo en el último año del Gobierno? Incluso el proyecto de reforma de Justicia en un momento no era de nadie", analizó el periodista.

Y añadió: "Lo digo como observador y con todo respeto, pero Alberto es el secretario de Cristina, y no dejó de serlo. Si no el peronismo perdía, y para ganar inventaron esto".

En ese contexto, Tenembaum le preguntó si creía que "este Gobierno es igual" al último gobierno de Cristina Kirchner, previo al 2015. "No es igual. La mayoría de los funcionarios tuvieron problemas judiciales. Las causas llegaron a un estado de avance tal que tienen que incendiar Comodoro Py para que se terminen. Voy a coincidir con Eugenio Zaffaroni. O se indultan, que Cristina nunca lo quiso porque sería reconocer la culpabilidad, porque ella quiere la escarapela, o van en cana de vuelta. Porque es todo cierto", sentenció.

"Hay causas políticas, pero lo que tiene que ver con la Obra Pública, está todo, los papeles. Con los cuadernos... ¿cómo vas a terminar una causa donde el que coimea dijo 'yo coimee', y el que recibió la plata dice 'yo recibí'? ¿Cómo hacemos? ¿De qué se disfrazan? La única manera de que termine la causa de los cuadernos es quemar los juzgados. Están muy complicados, podrán dilatar la justicia pero en algún momento la ficha cae", concluyó.