Jorge Lanata: "Coincido con lo que dijo Duhalde"

Jorge Lanata dijo que coincidía con Eduardo Duhalde y afirmó: "Esto va a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 13:36

Jorge Lanata se refirió a las polémicas declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde, dijo que coincidía con él y que es algo que viene diciendo en privado desde hace meses.

"¿Saben qué? Yo coincido con lo que Duhalde dijo. Vengo diciendo esto desde hace tiempo y ustedes [por su equipo de compañeros en el programa de radio Mitre] lo han escuchado en reuniones privadas, pero ahora alguien lo dijo en público", afirmó el conductor de Lanata sin filtro.

El periodista analizó las afirmaciones del expresidente según las cuales "es ridículo que piensen que va a haber elecciones el año próximo", que "esto es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno" y que "se va a generar un clima peor al 'que se vayan todos', vamos hacia un escenario peor que el del 2001".

Luego, pasó el audio completo donde Duhalde sostiene que no habrá elecciones y es posible que la Argentina sufra un golpe de Estado. "El año que viene no va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lee o se olvida, pero entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. No va haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Argentina corre ese riesgo porque la verdad es que esto es un desastre tan grande que no se puede seguir así", fue la frase textual del expresidente, que hoy ratificó por distintos medios. .

"Esto va a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos"

Luego de esto, Lanata dijo que "hago excepción con el tema de los golpes, en eso no estoy de acuerdo, creo que se equivoca". En ese momento, el columnista económico del programa, Martín Tetaz, le preguntó: "¿Vos decís que se va a poner heavy?".

"Bueno, lo venimos hablando hace tres meses. Yo creo que va a ser difícil para Alberto Fernández gobernar la Argentina en las circunstancias económicas y sociales que se vienen", respondió Lanata, y completó: "Esto va a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos".

"También vengo diciendo que el presidente está entre dos paralelas que no controla, entre la pandemia y la economía. Y el hecho de que el gobierno siga estirando la cuarentena más allá de la cantidad de muertos, que me parece necesario que lo haga hoy, tiene que ver con que correr el velo de la cuarentena significa mostrar un montón de cosas y también reconocerla", consideró.

Sobre Duhalde, dijo que "es un expresidente de la Argentina, no estoy hablando ni a favor ni en contra, estoy describiendo quién es, no importa si lo que hizo fue bueno o malo, le tocó ser presidente en un momento espantoso", recordó y expresó que "está volviendo a aparecer el 'que se vayan todos'."