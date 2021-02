Jorge Lanata fulminó al Gobierno: “Nunca vi, en toda mi carrera, un gabinete tan inútil”

El debut del nuevo formato de Telenoche (eltrece) conducido por Luciana Geuna y Diego Leuco tuvo como invitado especial a Jorge Lanata, quien trazó en vivo un panorama bastante sombrío sobre la actuación del Gobierno en distintos frentes, puntualmente en la campaña de vacunación contra el coronavirus, la falta de contención estatal ante los casos de violencia de género y el funcionamiento del gabinete nacional. Sobre este último punto, el periodista fue terminante: “Nunca vi, en toda mi carrera, un gabinete tan inútil como este”.

“El título que le puse es que no son de izquierda ni de derecha, son inútiles. Hoy la mitad de los problemas que tenemos son por la cuarentena, que fue la manera en la cual el Gobierno administró la pandemia. Ahora la gente empezó a ver los errores de la cuarentena. Con las vacunas, Chile empezó a trabajar el tema en agosto del año pasado, capaz es por eso que vacunan a 130 mil personas por día y nosotros no tenemos ni idea cuántos vamos a vacunar”, consideró Lanata.

“Créanme que lo que voy a decir no es político y todos saben que no soy K, pero yo nunca vi, en toda mi carrera, un gabinete tan inútil como este. Son ineficientes, son inútiles, realmente lo creo, son incompetentes. Sí, Lanata coincide con Cristina (Kirchner)”, dijo entre risas, en alusión a la carta de la vicepresidenta donde hablaba de “funcionarios que no funcionan”.

“Tiene razón Cristina, más allá de que sea corrupta y de que tendría que estar presa, pero esta ‘pelea o no pelea’, ‘sumisión o no sumisión’ entre Alberto y Cristina no ayuda: encima que los tipos son inútiles, los que están arriba se pelean entre ellos”, analizó.

Jorge Lanata: “No podés hacer marketing de la violencia de género”

Sobre el femicidio de Úrsula Bahillo, los casos de violencia de género y la actuación del Estado, Lanata dijo: “¿Cómo reacciona el Gobierno? Creando otra comisión, como el Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”.

“En la vida real, cuando una chica pide la perimetral es un papel, un trámite. El tipo denunciado se calienta más y la golpea más. No hay botones de pánico y la policía no recibe las denuncias los domingos. El Gobierno está haciendo del tema de la violencia de género un marketing vacío, no podés hacer marketing cuando las pibas se mueren. La sarta de inútiles judiciales de Junín que desatendieron a Úrsula es larguísima, siguen laburando y la policía tampoco hizo nada. Dejaron al asesino que era policía y tenía denuncias por violación con un arma en la calle. La policía no hizo nada. Hay un montón de organismos y no entiendo qué hacen”, criticó.

Por último, el conductor de Lanata sin filtro (Mitre) se refirió a la realización de las elecciones legislativas y su posible postergación. “A mí me parece bien que las elecciones se hagan, me parece que una cosa (la pandemia) no tiene que ver necesariamente con la otra, si no tenés que cerrar los supermercados porque también se junta un montón de gente. Hay que ir a votar si se mantienen las medidas de prevención lógicas, ¿por qué no?”, dijo, y le preguntó a Luciana Geuna: “¿Vos pensás que el Gobierno quiere postergar las elecciones?”.

“Sí, quiere postergarlas, quieren correrlas un poco para terminar con la vacunación”, le respondió la conductora. “Vacunar a todos les da crédito político. Pero en todo caso es un problema político, no sanitario. No es que están defendiendo la salud”, concluyó Lanata.

LA NACION