Jorge Lanata hace gimnasia y cambió de hábitos: "No tomé más cocaína"

15 de marzo de 2020 • 01:30

A comienzos de año, Jorge Lanata viajó a Estados Unidos para someterse a una operación por los problemas de espalda que padeció tras fracturarse una vértebra. Ya recuperado y en su visita de este sábado al programa de Mirtha Legrand , el periodista habló de su salud y de la rutina que sigue para mantenerse en forma.

"Estoy muy bien, pero costó. Cuando estuve internado, bajé 35 kilos", contó primero. Sobre la forma en que logró perder peso, comentó que fue a partir de la cirugía. "Cuando algo te duele, no tenés ganas de comer. Entre eso y que la comida de hospital es un asco, entonces no comía nada. Había días enteros en que comía solo una fruta. Entonces empecé a bajar y a bajar. Y ahora me quiero mantener. Estoy haciendo una hora por día de gimnasia", compartió.

El periodista acondicionó un pequeño espacio en su casa para practicar ejercicios. "¿Lo usás realmente?", quiso saber Mirtha. "Todos los días, una hora", dijo Lanata, y comentó que, con el apoyo de distintos especialistas, recibe tratamientos de acupuntura y masajes (los lunes), gimnasia y kinesiología, con médicos del Instituto FLENI, los días sucesivos, y remata la semana con la visita de un osteópata y con actividades variadas.

Además, se mostró contento ante las comodidades que le facilita el poder realizar su programa radial , Lanata sin filtro , a distancia y desde la comodidad del hogar. "Me encanta poder hacerlo así, aunque en algún momento voy a volver, no ahora porque es el peor momento", indicó, con una clara alusión al brote de coronavirus.

El conductor también se refirió al abandono de ciertos vicios que perjudicaban su salud y contó que, a pesar de haber dejado el consumo de ciertas sustancias, continúa su adicción al tabaco. "Lo único malo que hago es fumar. En un momento hice un tratamiento de desintoxicación en la Escuela de Medicina de Harvard y habré estado dos meses y pico y estaba bien. Desde ese momento hasta hoy, nunca más tomé cocaína. He tenido a gente delante mío tomando y no me dieron ganas", confesó en relación a sus pasados problemas con las drogas.

El periodista contó además que, ya recuperado de su operación, puede moverse sin la ayuda de un bastón. "Camino dos cuadras por día", dijo. Sobre el episodio que ocasionó su caída y la consecuente rotura de una vértebra, accidente que le obligaría a operarse, aclaró: "Me caí saliendo de la radio, de espaldas. Como tengo diabetes, que hace que mis pies tengan menos sensibilidad, entonces al caminar, si hay algo, a lo mejor hace que me lo lleve puesto. Ahí había una baldosa levantada y me caí de espaldas. No sabés qué feo. Se me cortó la respiración y no me animaba a moverme. Se me rompió una vértebra y duele mucho", relató.

"Me fui a operar a Estados Unidos, a Nueva York, porque acá hay mucho prejuicio con esa operación. Hacen unas 100 de esas cirugías por año, mientras que en Estados Unidos, hacen cinco mil. Fui con Bárbara -su hija-, con una amiga kinesióloga y con mi asistente, Facundo", contó. Además, Lanata compartió que pudo viajar en avión acostado, como lo requería su dolencia, gracias a que Eduardo Eurnekián lo ayudó a desplazarse en un vuelo especial. "Me consiguió un avión para viajar y me vino a ver al hotel antes de la operación, porque él estaba en Nueva York", dijo.