Jorge Lanata, duro con el Gobierno: "Necesitan que nos callemos la boca"

Jorge Lanata se refirió al vínculo del Gobierno con la prensa y criticó al oficialismo a raíz de una propuesta del senador Parrilli

En el pase de los programas de radio que conducen Marcelo Longobardi y Jorge Lanata a diario, los conductores suelen discutir distintos temas de actualidad, incluso con una dosis de humor. Este miércoles, abordaron una cuestión que los afecta personalmente: el vínculo de algunos funcionarios del Gobierno con los periodistas.

En primer lugar, Longobardi hizo referencia a "la novedad del señor Oscar Parrilli". El senador realizó una intervención en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penalespara solicitar que uno de los artículos del proyecto de reforma judicial que presentó el Gobierno permitiera "condicionar" el trabajo periodístico.

A partir del comentario de su colega sobre el tema, Lanata completó: "Pensá que tiene lógica. Hay algo de lo que no se los puede acusar y es de falta de coherencia. Cuando [Eugenio] Zaffaroni dice que hay que modificar la Constitución tiene razón. Es su punto de vista. Si ellos no modifican la Constitución, todo lo que quieren hacer es ilegal".

Posteriormente, el conductor de Lanata sin filtro disparó: "La pelea con la prensa es obvia porque si ellos quieren un cambio radical, como el que creo que quieren hacer, necesitan que nos callemos la boca".

"¿Por qué en las dictaduras no hay prensa?", reflexionó. "En una dictadura no puede haber prensa. No puede haber quince diarios porque son quince puntos de vista y los tipos no lo soportan. Me parece coherente lo de Zafaroni y lo de Parrilli", aseguró Lanata.

Por su parte, el conductor de Cada mañana sostuvo: "Parrilli es un senador y es un senador relevante, no es un senador cualquiera. Es quien conduce el instituto que regula las ideas de un sector del Gobierno y que como todo el mundo sabe es una expresión elocuente de lo que piensa eventualmente la señora Kirchner".

"Zaffaroni podrá pedir que se fusile al personal periodista, pero Parrilli es un senador y puede hacer que estos delirios sean consumados", finalizó Longobardi antes de concluir su programa.