Este domingo, el regreso de Jorge Lanata a la TV abierta y a Periodismo Para Todos no será igual a los anteriores. Hoy, a las 22, ElTrece pondrá en marcha la octava y última temporada de un ciclo que tuvo su mayor pico de repercusión cuando el conductor y su equipo contaron los hasta allí desconocidos detalles de la llamada "ruta del dinero K". Ahora, en pleno recorrido hacia las elecciones de octubre y con el escenario político al rojo vivo, Lanata quiere sumarse al debate con la promesa de sumar revelaciones fuertes al intenso debate actual sobre la actualidad. "En el primer programa voy a hablar del plan K para eliminar todas las causas en su contra. Voy a contarlo detalladamente. Es un material muy fuerte en que tenemos", adelanta el periodista en diálogo con LA NACION. Lo acompañarán sus colaboradores habituales: Miguel Wiñazki, Maru Duffard, Jesica Bossi, Rolando Barbano, Cecilia Boufflet, Ignacio Otero y Gastón Cavanagh. Y también un equipo de humoristas e imitadores (Laura Bruni, Martín Bilyk, Emiliano Senas, Mareke, Gladys Fiorimonti, Gabriel Almirón, Christian Alonso y Javier Vázquez) que con la dirección de Diego Scott compartirán el clásico sketch semanal.

-Este regreso coincide con nuevos datos que compartiste en los últimos días sobre tus problemas de salud . Dijiste en TN el martes pasado que sufrías de una neuropatía diabética.

-Los nervios tienen unas terminales que tengo lesionadas. Reciben menos oxígeno, creo que esa es la explicación. Y eso ocurre cada tanto. Una vez me agarró, hace unos diez años. Y ahora de nuevo. Es algo esporádico y no se sabe cuánto tiempo dura. Afecta básicamente a las piernas y a los brazos. A mí me afectó en la pierna izquierda y tengo que tomar remedios.

-¿Es algo doloroso?

-Sí, duele. Pero no puedo hacer otra cosa que seguir la medicación. Y hay un punto en que me la tengo que bancar.

-Tu regreso a PPT se suma a los otros compromisos que tenés actualmente, un programa diario en Radio Mitre y otro en TN. Estás haciendo más cosas ahora que cuando estabas mejor de salud. ¿Será que trabajar te alivia los dolores?

-No vayas a creer que estoy tan ocupado. Dejé varias cosas. Ya no escribo la columna semanal para Clarín y postergué la filmación de Codicia. Sigo trabajando en los guiones pero no voy a grabarla este año como pensaba. No iba a poder con todo.

-¿La postergación de la miniserie se debe exclusivamente a tu salud o hay alguna otra cosa detrás?

-El proyecto de Codicia sigue tal cual. Y en el fondo te digo que este parate me vino bien. Especularon tanto con eso de que la serie tenía una intención electoral que es mejor postergarla un tiempo. La voy a hacer el año que viene así no me j.. más. El tema de Codicia es histórico, no electoral. Es algo que pasó. Y lo peor que uno podría hacer es no contarlo, se haga o no se haga justicia.

-Los que te critican por eso también podrían suponer que este año con PPT vas a hacer tu contribución electoral para un solo lado de la grieta.

-Eso es ridículo. Ante todo, yo no inventé la grieta. Yo la describí, algo muy distinto. Lo que pasa es que a veces tu propia antena coincide con la antena de los demás, algo que ojalá ocurriera todo el tiempo. Vos recordarás seguramente aquella noche del Martín Fierro, cuando lo único que hice desde el escenario fue verbalizar lo que se percibía. La mitad de la gente estaba de un lado y la otra mitad del otro. Y la división se sentía en el aire. Lo único que hice fue describirla con una palabra que ya había usado en otro programa. Lo distinto en este caso fue que esa palabra logró resumir toda una situación. Lo que hice fue popularizar algo, la grieta, que inventaron los K siguiendo a su filósofo de cabecera.

Debido a sus problemas de salud, Jorge Lanata conducirá al menos el primer programa de la nueva temporada de PPT en silla de ruedas Crédito: gentileza eltrece

-Hablás de Ernesto Laclau.

-Que la recomendaba taxativamente. Sus libros hablan de la utilidad de crear un enemigo interno para la cohesión grupal. Algo que como idea tiene su lógica. Después hubo reacciones a eso y se crearon exageraciones de los dos lados. Así como hay K totalmente delirantes, también me encuentro con anti K totalmente delirantes.

-¿Y cambió algo en los últimos tiempos?

-Ahora hay una confusión deliberada por parte de los K de hablar de una superación de la grieta, incluyendo lo que ellos creen que es la grieta judicial. Y no hay una grieta judicial, sino una aplicación del derecho. Dicho de otro modo: yo puedo tener problemas ideológicos, digamos, con Axel Kicillof. Pero eso se termina con una discusión. En cambio, De Vido robó. Ahí no hay una grieta, hay que aplicar la justicia. No me importa cómo piensa De Vido. Puede ser kirchnerista o budista. Lo que no hay en la Argentina es una grieta penal.

-Hace unas horas se supo que el exsecretario de Obras Públicas José López fue sobreseído en Catamarca en una causa por coimas. No se pudieron comprobar las supuestas irregularidades denunciadas.

-Es que la corrupción es muy difícil de probar. Lo sabemos. Tampoco es fácil de probar la asociación ilícita. Hay muy poco en la jurisprudencia sobre eso. Y a la vez, en los últimos meses apareció una laxitud en los jueces, pensando en cuál va a ser el resultado de las elecciones, que también puede originar fallos más blandos.

-¿Podríamos decir que la temporada 2019 de PPT va a pasar principalmente por estos temas?

-Lo que siempre tratamos es hacer periodismo, con todo lo que eso implica en la Argentina. No estamos yendo contra alguien. El año pasado se armó todo el quilombo con Mario Quintana [el ex vicejefe de Gabinete del presidente Mauricio Macri] a partir de lo que dijimos en PPT. Y Quintana se fue. Nosotros no hacemos un programa pro Macri o anti K o pro Lavagna o anti Massa. Hacemos periodismo. Cuando tenemos buena información la investigamos y la damos al aire. Eso es todo.

-¿Tendrá alguna connotación especial esta última temporada?

-Estamos en una transición difícil. Y hay todo un terreno experimental en las redes social del cual deliberadamente formé parte antes, trabajando y estudiando el tema. Ahora tengo ganas de hacer un pase masivo hacia las redes. Y a la vez gradual, porque en 2020 voy a seguir un año más en la radio mientras trabajo en un desembarco grande en las redes.

-¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

-Lo que está pasando en el mundo y en los medios. Los diarios enfrentan un decrecimiento vegetativo, porque sus lectores se van muriendo. Ojo, no creo que el diario papel vaya a desaparecer. Va a quedar como lo que hoy representa el libro. Un sector pequeño, muy prestigioso, dirigido más al análisis que a la noticia.

-Volvamos a la temporada final de PPT. Te preguntaba si por ser la última la imaginan a la vez como la más grande, la más fuerte, la que quieren que sea más recordada.

-Vamos a tratar de que sea así. Estoy muy conforme con lo que va a salir a partir de este domingo. Este ciclo 2019 se va a llamar " PPT Rajemos". Y abajo, un subtítulo: "Véalo mientras pueda". Como siempre además de la actualidad va a haber humor. El sketch con ocho imitadores que va girar alrededor del "tribunal de la venganza". Vamos a tener también a nuestro Alberto Fernández. Es el PPT de siempre. Con el editorial, con humor y sobre todo con buena información.

-Y para vos también tiene el significado claro del final de un ciclo.

-Siempre es mejor irse en la mejor parte de la fiesta y no al final. Llevo muchos años seguidos en la radio y también con PPT. Mucho tiempo para lo que suelo durar en un mismo lugar. Y yo voy a volver a hacer televisión. Además de Codicia tengo un par de proyectos para el año que viene en formato documental. Estoy tratando de hacer otras cosas y salir un poco de la actualidad. La política diaria y semanal son muy interesantes, pero al mismo tiempo muy mediocres. Esta semana, Lavagna dijo un día que estaba adentro, otro día que estaba afuera, después volvió a decir que estaba adentro y después afuera de nuevo. Estar informando sobre eso es muy mediocre. Creo que esa es la palabra que lo define.

-Pensé que ibas a decir que ese seguimiento era desgastante.

-También. Sobre todo porque va matando tu imaginación. Te ponés en piloto automático para trabajar y eso no está bien. A mí me sigue gustando lo que hago, pero no quiero llegar al extremo de decirme a mí mismo: voy a la radio o al canal "porque es mi laburo". Eso sería una lástima.

-Circuló los últimos días la versión de que tu programa de hoy aportaría nuevas revelaciones a aquella denuncia que hizo la Coalición Cívica luego de la acusación contra el fiscal Carlos Stornelli. En ese momento Elisa Carrió dijo que era "una operación" armada desde la cárcel por los exfuncionarios del kirchnerismo que están presos.

-Tiene y no tiene que ver. El tema es mucho más amplio. No hay solamente una operación contra Stornelli. Hay toda una operación de los K para cargarse todas las causas en su contra.

Jorge Lanata adelantó algunos de los temas que tratará durante el primer envío de PPT Crédito: gentileza eltrece

-¿Incluida la causa de los cuadernos?

-Básicamente la causa de los cuadernos . Mirá, yo no sé jugar al billar, pero veo que desde Dolores pareciera que están tirando hacia un lugar con la idea de llegar a otro. Dolores es algo que rebota en otra parte, que es la causa de los cuadernos. Y hay un montón de otros temas. No te puedo anticipar todo el sumario de este domingo. Pero hay temas complementarios que estoy seguro que no van a entrar. La mitad de lo que hacemos siempre se queda afuera.

-Volvamos al principio. Estás conduciendo un programa en silla de ruedas. ¿Cómo vas a hacer para desplazarte como antes en un estudio grande como el de PPT?

-Mucha gente me pregunta por qué salgo sentado en esa silla. Es que no puedo caminar más de 200 metros por el problema del que te hablé. Del garaje del canal al estudio hay como 500 metros. No podría caminarlos. Por eso hicimos en PPT un cambio de escenografía. Voy a estar sentado todo el programa, incluyendo el editorial, y armamos una especie de mesa triángulo para que pueda estar con mis compañeros.

-Esta temporada final de PPT va a ir de la mano con una intensa y muy áspera campaña electoral. ¿Qué país imaginás que va a surgir de esta realidad?

-La respuesta más simple sería repetir que la Argentina enfrenta la opción de volver a elegir el pasado. Pero en verdad, gane quien gane, el país no va a cambiar hasta que no enfrente y supere sus enfermedades fundamentales: gastar más de lo que gana, hacer política de pasillo y no mirar el mundo. Y sentir que los demás están obligados a ayudarnos.