El periodista habló con Alfredo Leuco sobre la condición que la enfermedad que lo aqueja, pero afirmó que está mejor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2019 • 09:48

A pocos días de que Jorge Lanata vuelva a la pantalla de eltrece con Periodismo para todos, habló de su salud en el ciclo que conduce Alfredo Leuco por la pantalla de TN, Palabra de Leuco. "Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho", explicó.

Recordemos que en los últimos meses, Lanata ha tenido varios problemas de salud que lo obligaron a estar internado en la Fundación Favaloro. En febrero sufrió una severa gastroenteritis y el mes pasado tuvo un problema en la rodilla.

En cuanto a la neuropatía diabética, le dijo a Leuco: "Ahora estoy medio jodido por eso y no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir (...) Muchos me preguntan por qué aparezco en el programa con una silla. Es porque desde la puerta del canal hasta al estudio hay una distancia larga y entonces estoy en una silla".

Por otra parte, aclaró: "Es gracioso, porque viste que es como que la gente se avergonzara de las enfermedades, y yo no tengo la culpa de lo que me pasa ¿Por qué no lo voy a mostrar? (...) Estoy mejor que hace dos meses atrás. Tengo que laburar menos y en algunas cosas lo cumplo, en otras no. Hago kinesiología todos los días a las 7 de la mañana. Es algo lento, pero es bueno y me hace bien".