"Somos alcohólicos, no nos tienen que dar una copa, porque la vamos a gastar mal y vamos a seguir tomando", afirmó Lanata Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de octubre de 2020 • 12:29

Durante el pase de su programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) con el de Marcelo Longobardi, Jorge Lanata comparó la situación financiera de la Argentina con la de un alcohólico.

"Todos los países a pesar de la pandemia han conservado su moneda", dijo al principio de la conversación Longobardi, y añadió: "Un país sin moneda no existe, su poder político no tiene forma de actuar".

En ese sentido, fue el analista económico Willy Kohan quien introdujo el tema de la deuda: "Todos los países han podido tomar deuda para enfrentar el tema de la pandemia y las cuarentenas", dijo, pero "la Argentina lo único que puede hacer es imprimir billetes, se ha quedado sin moneda".

"No sé si Argentina tiene que tomar deuda", consideró Lanata y agregó: "Le pediría al mundo que no nos preste más. No nos tienen que prestar porque esto es como darle una copa a un alcohólico. Somos alcohólicos, no nos tienen que dar una copa, porque la vamos a gastar mal y vamos a seguir tomando".

"O sea, veamos qué hacer con lo que tenemos para que esto cambie, pero no con la posición [del ministro de Economía] Martín Guzmán de 'sigamos gastando', sino una posición normal", completó.

"No tenemos moneda, no está claro cuál es el orden político. No conozco ningún proceso argentino cuyo eje central del debate sea el tipo de cambio que haya terminado bien", agregó Longobardi, e ironizó: "Hay que inclinarse frente a la regla que inauguró el señor Jorge Asís, 'dejen al Presidente fracasar tranquilo'".

"No, si el Presidente fracasa nos lleva a todos con él", finalizó Lanata.