Jorge Rial criticó duramente a Juana y Nacho Viale por los invitados que concurren al programa de su abuela y calificó las mesas de "golpistas" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de septiembre de 2020 • 19:52

La noticia de que Juana Vialequiere radicarse en Uruguay provocó la indignación de Jorge Rial, quien la criticó duramente, pero no solo por ese motivo. Además de la intención de la actriz de mudarse al país vecino, el conductor arremetió contra la nieta de Mirtha Legrand y su hermano por los invitados que concurren a su programa.

En Intrusos (América), Rial comenzó hablando sobre los famosos que manifestaron su idea de irse a Uruguay, entre los que se tambiñen se encuentranSusana Giménez y Oscar "el negro" González Oro. "Yo vi la foto de Juanita el otro día, recibida por el embajador uruguayo. No es la misma que la de 2001, cuando los pibes hacían cola y se iban a España o Italia por la doble nacionalidad de un tatarabuelo. No eran recibidos por los cónsules. Hacían la cola cagados de frío si llovía, o cagados de calor", expresó el conductor.

Y continuó: "Estos van todos calentitos y los reciben. Les dan todo servido. Es un exilio dorado. No nos dejemos llevar. No le sigan tirando más keroseén a esto. Estamos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie, solo que el que tiene más guita la pasa mejor".

Este tema desembocó en una crítica del periodista a los invitados que se sientan en la mesa de Mirtha Legrand, ahora conducida por su nieta y producida por su nieto, Nacho Viale. "Después se sienta Juanita los sábados y hace esas mesas paralelas y golpistas. Porque les encanta. Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan", disparó Rial.

"Les digo a los famosos que dejen de tirar. Hacen mesas, critican al país, hacen todo y al otro día van y piden irse a otro país. Es el doble discurso y nos están haciendo entrar a todos. Estos famosos son los que se sientan y dicen 'este país no da para más' y el lunes a la mañana van y se sientan con el embajador, felices y contentos", señaló.

Y lejos de dejar el tema atrás, el conductor arremetió contra Nacho Viale: "Al otro le ponemos programas en todos los canales y todos son espantosos. Es todo feo lo que hace este muchacho, el que hace acá es un espanto". "Hizo operaciones en contra de este canal. Contra figuras de este canal. A Alejandro Fantino lo ensució. Y sin embargo, lo siguen premiando. A nosotros, que nos rompemos el culo, nos siguen tratando mal", siguió.

La relación entre Juana Viale y Jorge Rial no es buena desde hace mucho tiempo. De hecho, la actriz, si bien no detalló en los motivos de ese conflicto, reconoció en una entrevista con el programa Verdad/Consecuencia que Rial es una persona que le "hizo mucho mal, me hizo mucho daño y con intención".

El domingo pasado, durante el programa Almorzando con Mirtha Legrand, Juana y Soledad Silveyra, que fue invitada a la mesa, ningunearon al chimentero, pero sin nombrarlo. Todo comenzó cuando uno de los invitados al programa, Brian Lanzelotta, comenzó a contar su experiencia en la casa de Gran Hermano. Ante eso, Silveyra aprovechó para mencionar su paso por la conducción del ciclo.

La actriz fue una de las primeras conductoras durante los primeros años de Gran Hermano y luego le hizo el pase a Rial. "Yo a Gran Hermano lo hice en el 99 y en el 2000. Yo hice los tres primeros. Y después lo hizo el conductor. Ese conductor que no me viene el nombre ahora", dijo entre risas. "Ay, a mí tampoco. No importa, no es importante", la respaldó Viale.