Jorge Rial rompió el silencio, en medio de los rumores de separación de Romina Pereiro: “Con dejar a la familia en paz alcanza”

Ante los crecientes rumores respecto a una posible separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro, el conductor rompió el silencio. El periodista se refirió a las versiones que apuntan al fin de su matrimonio con la nutricionista a través de las redes sociales.

El pasado domingo, una cuenta de Los ángeles de la mañana, el programa de Ángel de Brito, realizó algunas aseveraciones en relación al supuesto distanciamiento de la pareja. “El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo, en un depto. Y pronto anunciarán el divorcio en marcha. LAM, chicos LAM”, afirmaron en la cuenta de Instagram @elejercitodelam sobre el supuesto presente amoroso de Rial.

La enigmática noticia dio lugar a que otros periodistas del espectáculo se refirieran al tema. El panelista Lío Pecoraro aportó más detalles en el ciclo El run run del espectáculo (Crónica TV) y especificó que Rial está por comenzar un nuevo trabajo en la zona de Palermo. El conductor se suma a la señal C5N para conducir el ciclo Sobredosis de TV y es por esta razón que se refuerzan aún más los rumores de una separación. “Todos los caminos conducen a que está separado”, apuntó Lío.

Tras estas hipótesis, el ex Intrusos decidió alzar la voz a través de su cuenta de Twitter. “ Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra ”, escribió tajante el periodista en un mensaje que compartió en el día de ayer en la red social.

Agradezco la preocupación y las especulaciones periodísticas. No se sigan tirando tiros en los pies ni revuelvan pasados muy pisados. Con dejar a la familia en paz alcanza y sobra. — JORGE RIAL (@rialjorge) March 1, 2022

En diciembre, fue la nutricionista quien salió a hablar para calmar los primeros rumores que la alejaban del popular conductor. Todo comenzó cuando la pareja dejó de compartir imágenes juntos en sus redes sociales y de mostrarse en público. Ante esto, Rial habló con De Brito, que así lo comunicó en Los ángeles de la mañana.

“Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas... Me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé”, afirmó en su momento el conductor de LAM.

Para validar esta información, el periodista Juan Etchegoyen fue a buscar la palabra de Romina. “Nada que ver”, le aseguró Pereiro al conductor de Mitre Live (Radio Mitre). “Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar”, lanzó la esposa de Rial en ese momento.

Rial y Pereiro se casaron en 2019, tras dos años de noviazgo https://www.instagram.com/romipereiro/

Sin embargo, en los últimos días ninguno se ha referido con contundencia al actual estado de su relación. El conductor y la nutricionista comenzaron su noviazgo en 2017, luego que Rial confesara que veía Cuestión de Peso porque le gustaban los realities y que le llamó mucho la atención la sonrisa de quien terminaría convirtiéndose en su pareja. “Cuando sonríe se lleva puesto todo”, había comentado. Días después, ante una pregunta en Twitter que posteó la nutricionista (“¿qué le pasa a los hombres”), Rial se decidió a contestarle: “Yo puedo contarte algo...”.

El amor surgió entre ambos y, finalmente, en 2019 se casaron en una exclusiva celebración para 90 familiares y amigos que fue organizada por la empresa Plan V, a cargo de Claudia Villafañe. “Hay que ser valientes para casarse por segunda vez, nos costó mucho llegar a ese momento. Para él no fue fácil volver a creer en el amor, y tampoco para mí estar al lado de él. Tiene gente que lo quiere y gente que no, para mí es un mundo nuevo y tuve que aprender”, reflexionaba Pereiro por entonces, dando cuenta de las dificultades que atravesó al ponerse en pareja con alguien como Rial.

“Para mí no era natural, trabajé en los medios pero siempre con un perfil muy bajo. Cuando empecé a estar de novia con él me esperaba que hubiese repercusión pero no tanto”, explicaba. “Preferí conocerlo a él, a la persona, no tanto al personaje y me encantó. Es sensible, familiar... Después con el tiempo empecé a preguntarle cosas que no terminaba de entender”, concluía la panelista sobre el amor que, según muchos sostienen, ha llegado a su fin.