Coronavirus: Rocío Guirao Díaz salió al rescate de Ángel de Brito en Miami

Esta semana, Ángel de Brito confirmó que tiene coronavirus. El conductor había viajado a Miami, Estados Unidos, para aplicarse la vacuna, pero durante su travesía contrajo la enfermedad por lo que debió aislarse mientras se recupera.

“El jueves me hice el hisopado como les mostré y el sábado me llegó el positivo, así que me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado”, contó.

Tras conocerse la noticia, muchos famosos le escribieron para saludarlo.

Rocío Guirao Díaz se ofreció hacerle las compras a Ángel de Brito - Fuente: eltrece

“Me escribió Jorge Rial, Ana Rosenfeld, José María Listorti, Denise Dumas”, admitió el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Asimismo, reveló que la modelo Rocío Guirao Díaz, que se mudó a Miami en marzo junto a su familia, tuvo un gesto solidario con él en medio de este trance.

“Me escribió un montón de gente que está acá, como Rocío Guirao Díaz que se ofreció a hacerme las compras. Hay un montón de amigos que viven acá y se ofrecieron hacerme cualquier tipo de mandado”, reveló.

