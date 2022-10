Jorgito Moliniers vendió todas sus pertenencias y empezó una nueva vida en Inglaterra

escuchar

El bailarín y cantante Jorge Moliniers decidió hacer un cambio rotundo y se fue a vivir, temporalmente, al Reino Unido. El exShowMatch, que hace tres meses se instaló en Londres, contó en una entrevista radial que tenía el sueño de viajar a Inglaterra desde el año 2007, que recién ahora pudo concretar ese anhelo y que lo hizo a un costo muy alto. “Ahorré un montón para poder venirme. Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos”, confesó.

“Siempre amé Inglaterra, estudié el inglés desde chico y quería venir a perfeccionarlo. Me siento atraído por este país por varios motivos y mis influencias musicales siempre desde chiquito fueron de acá”, declaró ‘Jorgito’ Moliniers al programa Detrás de Escena, que conduce Daniel Gómez Rinaldi por AM 540, según recoge la revista Pronto.

El bailarín, que se hizo conocido al ser partenaire de diversas estrellas en el programa de Marcelo Tinelli, publicó en estos días en sus redes sociales fotos con paisajes de Londres. Así, con postales en su cuenta de Instagram que incluyen la bandera inglesa, el Big Beng, el Puente de Londres, o el Palacio de Buckingham, Moliniers hilvana en sus posteos frases motivadoras como “contame sobre tus sueños”, “si estuviéramos hechos para quedarnos en un solo lugar tendríamos raíces en lugar de pies” o “no tengas miedo de renunciar a lo bueno para obtener algo grandioso”.

JOrgito Moliniers vendió casi todas sus posesiones para vivir el sueño de residir en Londres Instagram / @

En el mencionado programa radial, el artista contó también que llegó solo a Londres y comparó su aventura europea con el momento en que abandonó su país natal para arribar a Buenos Aires. “Mi vida siempre se ha basado en los desafíos -dijo-. Cuando dejé Paraguay para instalarme en la Argentina, lo hice con 400 pesos y vivía en un hotel familiar. Así fui progresando y realicé en gran parte mi sueño. Ahora quiero más, y es lo que siento acá en Londres”.

El bailarín y cantante dijo además que en la capital de Inglaterra se encuentra estudiando el idioma local y tomando clases de bachata. Luego señaló que hacía tiempo que quería realizar este viaje, desde 2007, pero que era “muy costoso”. Entonces, señaló que había sacrificado mucho para llegar a Londres. “Me preparé mucho y ahorré un montón para poder venirme. Vendí mi auto, toda mi ropa y hasta mis calzoncillos”.

Jorgito Moliniers publicó en su cuenta de Instagram postales típicas de la capital de Inglaterra instagram / @jorgitomoliniers

“Me vine bien livianito: estoy con tres jeans, tres remeras, dos caminas y no mucho más. El ser humano se va ajustando y entendés que no necesitás mucho para vivir. En la zona de confort uno quiere tenerlo todo y piensa que lo material te hace feliz. Pero con poco y mucho acá estoy siendo muy feliz y aprendiendo un montón”, reflexionó.

Con respecto al trabajo, Moliniers señaló que por ahora no puede trabajar en el Reino Unido porque “todo se hace en blanco” pero que lo que sí hace es intercambio de clases en una academia, donde a cambio le dan víveres para comer. “También estoy cuidando perros y gatos para una veterinaria y el dueño me ofrece un lugar para quedarme a dormir. Obvio que tengo mis ahorros y los voy súper dosificando para no quedarme sin nada”, añadió Jorgito, que también contó que hace audiciones en Londres y que su objetivo en este viaje es “crecer y superarme como artista y como persona”.

Cuando le preguntaron en la entrevista cuánto tiempo se quedaría en Inglaterra, Moliniers dijo: “Tengo el pasaporte por seis meses y me quedaré este tiempo”. Agregó que estaba viviendo junto a otras dos personas, una chica argentina y el dueño del departamento y que vivía en una zona “divina”, que se llama Dollys Hill.

Jorgito Moliniers vive en un departamento con otras dos personas, da y toma clases de danzas y cuida animales en una veterinaria Instagram / @jorgit

Finalmente, al ser consultado por su pareja, el coreógrafo Hugo Ávila, que también trabajó en ShowMatch como jefe de coaches, Jorgito respondió: “Seguimos juntos, es mi pareja. Pero más allá de todo, somos una familia. Llevamos 11 años juntos, conoce mis sueños y me dice: ´Lo que hagas, te voy a apoyar siempre´. Es muy generoso. Es un acto de amor enorme el que estamos viviendo los dos”.

