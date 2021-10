Luciana Salazar se cansó de Jorgito Moliniers y lo echó del grupo de WhatsApp de La Academia

Luciana Salazar se presentó a una nueva gala en La Academia (eltrece) con un nuevo bailarín. Y es que Jorge Moliniers, quien supo acompañarla desde que comenzó el certamen, pidió licencia por una lesión y no volverá al programa hasta que se recupere. Sin embargo, hizo presencia en Bienvenidos a bordo, el programa de Guido Kaczka, y generó malestar entre sus compañeros de trabajo. Molesta con su actitud, la ex de Martín Redrado tomó una determinante decisión.

En el programa de Marcelo Tinelli, la coach Majo Carnero tomó la palabra para justificar la ausencia del bailarín: “Lo que tengo entendido es que Jorgito tuvo una lesión, lo atendió el doctor Furman”. En ese momento la interrumpió el conductor que, con un poco de ironía, se refirió a la presencia de Moliniers en el programa de la tarde de eltrece.

Luciana Salazar bailó con otro compañero en La Academia

“¿Le recomendó otro programa? Tómese dos grajeas de Kaczka”, dijo con sarcasmo. A De Brito no le convenció la respuesta de la coach porque tenía más información sobre lo ocurrido, aunque buscaba que los protagonistas de la historia la revelaran. “¿Hubo problemas acá en el equipo?”, preguntó directamente, a lo que Majo le dijo: “En todos los equipos yo creo que hay seguramente algún ensayo en el que decís: ‘Che, la música esto, lo otro o aquello’”.

Con más bromas de Tinelli en el medio, la producción mostró un fragmento de video donde Moliniers estuvo bailando y abrazando a Guido. “Recontra traición. Ni aparezcas por acá, que el alta te la dé Kaczka”, remató el conductor mientras se reía.

Los motivos detrás de la disputa entre Luciana Salazar y Jorge Moliniers

Pero tiempo después fue el turno de Luciana Salazar de opinar sobre lo ocurrido. Ella dio precisiones de lo que había ocurrido aunque quiso guardar la mayor parte de la información. “No voy a contar intimidades porque no me corresponde. Nos contó que a la tarde iba a ver al Dr. Furman porque le dolían los hombros. Me hizo un comentario de una persona y me parece que parte de la decisión tiene que ver con eso”, comenzó.

Asimismo, agregó: “Lo que yo pienso personalmente de Jorgito es que creo que todo lo que se dijo lo afectó mucho. Se había dicho que había dejado audios hablando mal de mi en el grupo de WhatsApp”.

Luciana Salazar se enojó con Jorgito Moliniers (Foto: Captura de video)

Horas más tarde, Ángel De Brito compartió en Twitter la captura de pantalla de un chat de WhatsApp donde mostró que Salazar echó a Moliniers del grupo de participantes de La Academia y lo tildó de traidor. “Que se vaya al chat de Guido”, arremetió.

Ángel De Brito reveló cómo terminó la historia entre Moliniers y Luciana Salazar Twitter: @AngeldebritoOk

Ahora, habrá que ver qué pasa cuando el bailarín tenga el alta y quiera regresar al ciclo de Tinelli. ¿Se queda sin compañera?