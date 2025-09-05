José Bianco se quebró al recordar el día que vio morir a un joven en un accidente fatal

Durante muchos años, José Bianco fue uno de los cronistas de TN y, en este rol, le tocó vivir gran cantidad de momentos impactantes. Pero uno de los que jamás podrá olvidarse es el de la muerte de Diego Tanuscio, un joven deportista a quien acompañó en sus últimos minutos de vida tras un accidente de tránsito fatal. “Murió un chico delante mío. Yo fui el primero en llegar cuando lo atropelló un auto en Figueroa Alcorta, en el 2010, saliendo de un boliche a las cuatro de la mañana”, recordó al aire del programa Perros de la calle (Urbana Play).

“Vi cuando dejó de respirar, pero todo con cierta calma, a pesar del drama que se vivía ahí, sobre todo los amigos que estaban desencajados, pobres chicos”, continuó con los detalles de los minutos de tensión que presenció. “Siempre me quedé con ganas de hablar con sus padres para decirles que estuve ahí, pero no me animé“, indicó.

En medio del aire, la producción del programa supo que la familia del menor accidentado había escuchado las palabras del periodista y que querían comunicarse con él. Fue Federico, el hermano de Diego Tanuscio, quien decidió hablar al aire y emocionar a todos los presentes. "Me encantaría agradecerle que le dio paz y tranquilidad porque escuché mil versiones, todas diferentes... Y esta historia, la verdad, es la que me hace bien escuchar”, dijo el joven.

José Bianco recordó el terrible accidente de Diego Tanuscio (Foto: Redes Sociales)

A lo que José Bianco, con la voz entrecortada, le respondió: "Yo estuve ahí al lado, lo vi tranquilo, era el único que estaba tranquilo en una situación tan difícil. Yo no le estaba hablando a alguien para que me entienda. Era como que yo estaba hablando simplemente. Pero fue quedarme al lado de él tratado de tocarlo, me tocaba a mí también ver si tenía pulso. Inicialmente, apoyé la mano y me quedé ahí y vi como de a poco iban llegando los compañeros, también muy jóvenes".

“Al otro día yo solo quería esto de encontrarlos a ustedes, a los padres, para decirles que se queden tranquilos, que en ningún momento yo lo vi sufriendo ni padeciendo el drama que le había pasado (...) Quedate con esto que te digo porque uno tiene esos momentos sin completar“, aseguró el meteorólogo.

José Bianco no pudo contener las lágrimas al escuchar a Federico, el hermano de Diego Tanuscio (Foto: Captura de pantalla de @ahoraplay)

Emocionado, Federico le agradeció por sus palabras: "Te quiero agradecer un montón, tuviste la posibilidad de estar con mi hermano en los últimos momentos de su vida, me hubiera encantado estar ahí y no pude". A su vez, el hombre reveló la culpa que le generó durante mucho tiempo no haber podido estar ahí para él: “Yo tengo una historia un poco rara con eso porque yo me fui una semana antes de que pase esto y mi mejor amigo me llevó al aeropuerto con mi hermano en el auto. Y cuando llegó la parte que me voy para migraciones, mi amigo me dice: ‘Dale un abrazo a tu hermano’. Y los dos dijimos: ‘No, ni en pedo. Tomatelas’”.

“Así que la próxima vez que vaya a Argentina me gustaría darte un abrazo para también yo cerrar mi ciclo y también conocerte. Pero más que nada te quiero dar las gracias porque muchas veces la gente tiene tabú por este tema. A mí a veces ni me hablan de mi hermano por respeto o por miedo y a mí me recontra gusta que hablen de mi hermano porque es algo que lo mantiene vivo”, concluyó.