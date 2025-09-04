Los mensajes de Mauro Icardi y Wanda Nara por la muerte de Giorgio Armani y el detalle que llamó la atención

La muerte de Giorgio Armani generó conmoción no solo en la industria de la moda, sino también en distintas personalidades destacadas que tuvieron el honor de conocerlo y vestir su marca... entre ellos Mauro Icardi y Wanda Nara. El futbolista y la mediática recurrieron a sus respectivas redes sociales para expresar el pésame por el diseñador de 91 años y un detalle llamó la atención de los fanáticos.

Murió Giorgio Armani, a los 91 años JULIEN DE ROSA� - AFP�

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 14 millones de seguidores, el delantero del Galatasaray publicó una imagen en la que posa junto al director ejecutivo de Armani. “El mundo perdió a un gigante, pero como él mismo dijo una vez: tener elegancia no significa destacarse, sino ser recordado. Q.E.P.D.”, escribió. Luego, añadió el corte del momento en el que se acerca al italiano para sacarse aquella fotografía.

Mauro Icardi junto a Giorgio Armani (Foto: Captura Instagram/@mauroicardi)

Casi en simultáneo y desde su perfil, en el que tiene 17.6 millones de seguidores, Wanda Nara publicó también una instantánea junto al empresario con la misma leyenda que su exmarido: “Giorgio Armani. Tener elegancia no significa destacarse, sino ser recordado… Q.E.P.D.”.

Mauro Icardi publicó un video junto a Giorgio Armani

Pero lo que más llamó la atención es que los dos no solo eligieron la misma postal, sino que cada uno recortó la parte en el que salía el otro.

Wanda Nara junto a Giorgio Armani (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

El deportista y la empresaria de cosméticos no son los únicos famosos argentinos que se despidieron del filántropo. Valeria Mazza, quien vistió un diseño exclusivo de él para su casamiento, le dedicó una publicación de Instagram.

“Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejas un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía. Me hiciste crecer como modelo, pero también como persona y profesional. En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda. QEPD”, comentó.

Valeria Mazza y una sentida publicación sobre Giorgio Armani (Foto: Captura Instagram/@valeriamazzaok)

En lo que respecta a celebridades internacionales, Julia Roberts, Laura Pausini y Cindy Crawford también lamentaron por la partida de Armani, sumándose a la larga lista de figuras del espectáculo que a lo largo de los años vistieron sus icónicos diseños, incluyendo a Luis Miguel, Salma Hayek, Cate Blanchett y Leonardo DiCaprio.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada desde su empresa a través de un comunicado en el que se anunció la muerte de “su creador, fundador e incansable impulsor”. “El señor Armani, como siempre lo llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”, señalaron.

El comunicado de la empresa Giorgio Armani sobre la muerte de su fundador Instagram

A su vez, se comunicó que “la capilla ardiente estará lista a partir del sábado 6 de septiembre y estará disponible hasta el domingo 7 de septiembre, de 9 a 18 en Milán, en Via Bergognone 59, cerca del Armani/Teatro”. En tanto, indicaron que, debido “a la voluntad expresada del Sr. Armani”, los funerales tendrán lugar en privado.

La casa de moda indicó que Armani falleció en su hogar. En junio, no había podido asistir por primera vez a sus desfiles porque se recuperaba de una enfermedad no revelada y estaba planeando un evento importante para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda.